Anna Tatangelo si espone per la prima volta su Giacomo Buttaroni: "Mi fa sentire amata e sostenuta"

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono una coppia da qualche mese e diventeranno presto genitori, ma la cantante ha parlato pubblicamente del compagno solo di recente.

Anna Tatangelo ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta sulla sua relazione con Giacomo Buttaroni, allenatore di una squadra di calcio e padre del figlio che la cantante ha annunciato di aspettare. Dopo mesi di speculazioni, finalmente, l'ex compagna di Gigi D'Alessio si è esposta sul rapporto che la lega al fidanzato, confermando così anche i rumors sulla paternità del figlio.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, la cantante rompe il silenzio per la prima volta

Solo qualche settimana fa, Anna Tatangelo ha annunciato di essere in dolce attesa. Per la cantante si tratta del secondo figlio dopo Andrea, nato dalla relazione decennale con Gigi D'Alessio. Con un tenero post sui social, l'artista ha confermato di essere incinta, ma non ha rivelato il nome del padre del nascituro. I rumors si sono però concentrati su Giacomo Buttaroni, allenatore della squadra Juniores Nazionale del Roma City FC. I due, infatti, erano stati paparazzati insieme qualche mese fa dal settimanale Donna Moderna e all'annuncio della gravidanza della cantante, Buttaroni ha ricondiviso il post tra le sue stories, aggiungendo l'emoji di un cuore bianco, lo stesso usato da Anna Tatangelo nell'annuncio della gravidanza.

I rumors erano stati in parte confermati da alcune informazioni diffuse da Giuseppe Tatangelo, fratello dell'artista, che aveva rivelato che Giacomo Buttaroni e Anna Tatangelo sono una coppia e che la famiglia della cantante è entusiasta del nuovo compagno, che ha già conquistato tutti.

A questo quadro, mancava però la conferma da parte dei diretti interessati: né Anna Tatangelo, né Giacomo Buttaroni infatti si sono mai esposti in prima persona e hanno confermato la loro relazione. Tuttavia, nelle scorse ore, Anna Tatangelo si è esposta per la prima su Giacomo Buttaroni e ha confermato che lei e l'allenatore sono ufficialmente una coppia.

Anna Tatangelo su Giacomo Buttaroni: "Mi fa sentire amata e sostenuta"

Intervistata da Il Corriere della Sera, Anna Tatangelo ha parlato per la prima volta del compagno Giacomo Buttaroni, spiegando che l'allenatore "è entrato nella mia vita in un momento complesso" e non si è tirato indietro di fronte alle sfide che una relazione con l'artista presentavano.

La cantante ha menzionato il compagno, specificando che - al contrario di Gigi D'Alessio, padre del figlio Andrea - non è un personaggio del mondo dello spettacolo e che la decisione di non esporsi troppo sulla gravidanza è dipesa dal tentativo di proteggere la loro privacy di coppia. Su Buttaroni, Anna Tatangelo ha avuto parole di grande affetto e stima, rivelando che l'uomo l'ha fatta sentire amata e accolta in una maniera del tutto nuova: "Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto".

Anche con Andrea, il figlio adolescente, Buttaroni ha saputo instaurare un ottimo legame, sorprendendo in positivo Anna Tatangelo, che non si aspettava una tale complicità anche con il primogenito.