Anna Tatangelo svela in che rapporti è con Gigi D'Alessio e con la sua nuova compagna: "Ecco cosa dico di lei a mio figlio"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno avuto una lunga storia d'amore, culminata con la nascita del figlio Andrea. A distanza di anni dal loro addio, la cantante ha rivelato in che rapporti è con l'ex e con la sua nuova compagna e cosa dice di lei al figlio Andrea.

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ha fatto sognare i fan dei due cantanti: nonostante la differenza d'età e le critiche, i due hanno vissuto una relazione decennale, che ha portato alla nascita di Andrea. Sebbene i due si siano separati da anni e D'Alessio abbia una nuova compagna, Denise Esposito, dalla quale ha avuto altri due figli, i due artisti sembrano essere in rapporti cordiali e di recente la cantante ha rivelato come anche il figlio Andrea si relazione con la nuova compagna del padre.

Anna Tatangelo svela come consiglia al figlio di comportarsi con Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D'Alessio

La cantante Anna Tatangelo si è raccontata nel podcast One More Time di Luca Casadei, rivelando retroscena inediti sulla sua relazione con Gigi D'Alessio, sulla sua esperienza a Sanremo quando aveva solo 16 anni, sulla nascita del figlio Andrea e su come sono i rapporti con Denise Esposito, nuova compagna dell'ex Gigi D'Alessio e madre dei suoi ultimi due figli. In particolare, l'artista ha rivelato in che modo parla di Denise al figlio Andrea, 15 anni, e come ha sempre cercato di insegnare al figlio a rispettare la compagna del padre.

Anna Tatangelo ha sottolineato che questi insegnamenti di rispetto ed empatia li ha sempre voluti impartire al figlio perché crescesse come una persona corretta e pronta a essere di aiuto al prossimo, non certo per l'ex Gigi D'Alessio. Inoltre, ha aggiunto che questa sua apertura verso Denise è dipesa anche dal desiderio di non creare animosità e "faide interne famigliari" con i nuovi fratellini, come successe all'epoca con Carmela Barbato, prima moglie del cantante partenopeo.

Sul rapporto di Andrea con gli altri fratelli e sorelle, Anna Tatangelo ha commentato: "Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di far capire le cose. Non lo faccio per Gigi, ma per mio figlio. Gli dico 'sono i tuoi fratelli e sorelle, è una cosa bella, perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà'. Queste sono le cose che sente dalla mamma, perché io ho vissuto il contrario, ero l'altra donna, ho vissuto una guerra interna e questo ha fatto del male a tutti noi, compresi i figli di Gigi. Ecco perché mio figlio deve portare rispetto anche alla compagna del padre".

Anna Tatangelo ha un nuovo amore? Ecco l'ultima indiscrezione

Dopo la relazione, durata quasi un anno con il modello Mattia Narducci, terminata poco dopo l'estate del 2024, sembra che Anna Tatangelo abbia ritrovato l'amore.

Nonostante né Mattia Narducci né Anna Tatangelo abbiano ufficializzato la fine della loro relazione, è oramai certo che tra la cantante e il modello sia tutto finito. L'ultima indiscrezione, inoltre, vorrebbe l'ex compagna di Gigi D'Alessio già interessata a un nuovo amore. Si tratterebbe di un ex calciatore, con cui Anna Tatangelo avrebbe iniziato una frequentazione.

L'indiscrezione è stata rivelata da Deianira Marzano, che ha riportato che il nuovo flirt della cantante è Giacomo Buttaroni, attualmente allenatore della squadra Juniore Nazionale della società Roma City, sebbene nessuno dei due abbia smentito o confermato i rumors.