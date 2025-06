Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono una coppia? Parla il fratello della cantante dopo l'annuncio della gravidanza

News VIP

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono una coppia e diventeranno genitori? Dopo l'annuncio della gravidanza dell'artista sono fioccati i rumors sull'allenatore. A rivelare come stanno le cose è intervenuto il fratello dell'artista.

L'annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo ha generato un grande interesse nei fan, oltre che a un interrogativo che, forse, finalmente, troverà una risposta: chi è il padre del suo bambino? Se nel post con cui ha svelato di essere in dolce attesa, la cantante ha lasciato intendere che sarà lei a essere la principale fonte di amore per questa nuova aggiunta alla sua vita, i commenti sotto il post in questione non sembrano accettare questa spiegazione e sono iniziate a fioccare le prime teorie e i primi rumors che coinvolgono un nome in particolare: Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: è lui il padre del bambino dell'artista? I rumors impazzano

Pochi giorni fa, Anna Tatangelo ha annunciato di essere in dolce attesa e di aspettare il suo secondo figlio. L'artista è già madre di Andrea, nato dalla relazione con il collega Gigi D'Alessio, da cui si è poi separata poco dopo il 2020. Il suo annuncio sui social ha scatenato non poche curiosità, soprattutto, perché la cantante non ha rivelato il nome del padre. Sull'identità del presunto genitore si sono scatenati diversi rumors e il nome che è balzato fuori dalle cronache rosa è stato quello di Giacomo Buttaroni, allenatore del Roma City FC, con cui Anna Tatangelo è stata paparazzata a novembre dal settimanale Diva e Donna. Trattandosi solo di rumors e senza una conferma ufficiale da parte di entrambi, non è mai stato chiaro se ci fosse una relazione tra loro.

Buttaroni ha anche ricondiviso il post di Anna Tatangelo tra le sue stories Ig con l'emoji di un cuore bianco, la stessa usata dalla cantante, e questo non ha fatto altro che alimentare i rumors sul fatto che sia lui il padre del figlio dell'artista. Intanto, il giornalista Alessandro Rosica ha suggerito che si tratti proprio di lui e che la segretezza deriverebbe dalle circostanze che hanno segnato l'inizio della loro relazione:

"Il papà lo nasconde perché si vedono da quando entrambi erano fidanzati con altri partner. Giacomo Buttaroni allenatore del figlio. Auguri" ha scritto sui social l'esperto di gossip. Ora, a parlare, è stato anche il fratello di Anna Tatangelo, che ha rivelato come stanno le cose tra la cantante e l'allenatore.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono una coppia? Parla il fratello della cantante

Come rivelato dal settimanale DiPiù Tv, Giuseppe Tatangelo, il fratello di Anna Tatangelo avrebbe confermato i rumors sulla paternità del figlio della cantante, rivelando che si tratta dell'allenatore del Roma City FC Giacomo Buttaroni: "Stanno insieme da alcuni mesi" ha dichiarato "Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici".

Giuseppe Tatangelo ha anche raccontato di avere un certo affetto per Buttaroni, che ha definito un ragazzo solare ed educato. Mentre sulla gravidanza di Anna Tatangelo ha rivelato che non sanno ancora se la sorella avrà una bambina o un bambino, ma che sono tutti felici della notizia:

"In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna"

Stando alle parole di Giuseppe Tatangelo, quindi, non solo la cantante e l'allenatore sarebbero molto innamorati, ma diventeranno presto genitori, anche se si attende comunque una conferma definitiva dall'artista stessa.