Angelo Madonia, stoccata a Ballando con le Stelle: "Preso di mira per la mia vita privata"

L'ex ballerino di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia, ha lanciato una stoccata al programma tv, accusando di essere stato preso di mira per la sua relazione con Sonia Bruganelli.

Angelo Madonia è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle: il ballerino professionista era il partner e maestro di ballo di Federica Pellegrini, ma a metà della competizione ha deciso di abbandonare il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A distanza di mesi dall'addio al programma, l'ex professionista ha lanciato una stoccata contro la trasmissione, accusando di essere stato preso di mira per la sua relazione con Sonia Bruganelli, anche lei concorrente a Ballando quest'anno.

Ballando con le Stelle, la stoccata di Angelo Madonia al programma: c'entra Sonia Bruganelli

Ospite da Nunzia De Girolamo nel suo programma Ciao Maschio, che andrà in onda questa sera in seconda serata, Angelo Madonia è tornato a parlare del suo addio a Ballando con le Stelle, dopo mesi dall'uscita dal dancing show, e non ha mancato di lanciare una pesante frecciatina contro la produzione della trasmissione, colpevole di averlo preso di mira per il suo amore con Sonia Bruganelli. All'epoca, i rumors sul perché il professionista avesse deciso di non proseguire la sua collaborazione di lunga data con Ballando si concentrarono su una lite accesa tra Madonia e Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, a distanza di mesi, il ballerino ha confermato che parte dei motivi che lo hanno portato a dire addio al dancing show riguardavano invece la sua relazione con Sonia Bruganelli, messa di continuo "al microscopio" e oggetto di attenzione e curiosità, al punto da infastidire il progessionista.

Alla conduttrice di Ciao Maschio, Madonia ha rivelato: "A Ballando con le Stelle, dopo nove settimane di pieno lavoro e di pieni voti, veniva preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent".

Nell'ultima edizione, Madonia affiancava Federica Pellegrini, che si è poi ritrovata a dover cambiare partner, trovando una nuova intesa sulla pista con Pasquale La Rocca, dopo l'abbandono di Madonia. Quest'ultimo ha anche rivelato che non tornerebbe nel programma, se gli venisse proposto di essere ancora parte del cast di professionisti: "Io ho già detto diverse volte che, al di là di com'è andata quest'anno, che oggettivamente è stata una sorpresa per tutti, ho già compiuto i miei primi 40 anni, quindi il primo cerchio importante, anche da ballerino, l'ho concluso. Infatti quest'anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell'industria della danza, però comunque poi devi cambiare perché si cresce anche per quello".

Angelo Madonia e l'amore per Sonia Bruganelli: ecco cosa ha raccontato il ballerino

Sulla sua storia d'amore con l'ex opinionista del GF Sonia Bruganelli, Angelo Madonia ha rivelato, a Chi, che è molto appagato e felice e che la loro storia lo ha migliorato, poiché tra loro c'è grande stima e affetto: "Il rapporto di coppia va molto bene, anche perché alla base c'è il rispetto del nostro percorso, del lavoro, delle persone importanti che fanno della nostra vita".

I due fanno coppia fissa già da un anno e la stessa Bruganelli ha confermato in un'intervista rilasciata a Gente che il loro è un rapporto "adulto", come è giusto che sia, visto che entrambi hanno "famiglie precedenti". Infatti, mentre l'ex opinionista del Grande Fratello ha tre figli con il suddetto conduttore, Madonia ne ha due.

Dal punto di vista professionale, l'ex ballerino di Ballando ha annunciato che si sta concentrando su un nuovo progetto, sempre legato alla sua grande passione: ha da poco lanciato un podcast dal nome Passi di vita: "Ho sentito negli ultimi anni l'esigenza di spaziare, mantenendo come baricentro la danza. Ho una mente imprenditoriale e vedo la danza non solo come gesto artistico, ma a tutti gli effetti come un'industria che deve lavorare bene per veicolare questo prodotto".