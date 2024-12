Angelo Madonia, dopo l'allontanamento a Ballando con le stelle: "Non ero distratto da Sonia Bruganelli"

Gossip TV

Angelo Madonia, ospite a Domenica In, è tornato a parlare del suo percorso a Ballando con Le Stelle, concluso prematuramente in seguito ad una decisione della produzione e dell'azienda Rai.

Angelo Madonia è tornato a raccontarsi nel salotto di Domenica In, durante la puntata del 22 dicembre, offrendo una riflessione profonda sul suo percorso a Ballando con le stelle e sulla sua improvvisa uscita dal celebre programma televisivo.

Il maestro di ballo, da anni un punto di riferimento per la trasmissione condotta da Milly Carlucci, ha spiegato dettagliatamente le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il talent show. "Non volevo che la mia vita personale diventasse il centro dell’attenzione e mettesse in ombra il mio lavoro", ha dichiarato senza esitazioni, facendo riferimento alla sua relazione con Sonia Bruganelli e alle polemiche che ne sono derivate.

Angelo Madonia: "La mia professionalità è stata messa in discussione"

Madonia, che può vantare un curriculum di assoluto prestigio nel mondo della danza, si è detto profondamente amareggiato per come sono state gestite le comunicazioni interne al programma. "

"Ero totalmente concentrato sul lavoro e sugli obiettivi che avevo con Federica Pellegrini, la mia partner di questa edizione. Nonostante ciò, mi è stato comunicato il licenziamento tramite una nota Rai, senza alcun confronto diretto. È stata una decisione che ho accolto con sorpresa e dispiacere, anche perché ero il maestro più titolato di questa edizione".

Riguardo alle voci che lo avrebbero visto distratto a causa della sua vita privata, Angelo ha voluto ribadire la sua posizione:

"Non ero minimamente influenzato dalla mia relazione personale. Ho cercato di mantenere il massimo della professionalità, ma non ho potuto accettare che certi argomenti, poco rilevanti per la gara, finissero per essere al centro dell’attenzione".

Il ballerino ha colto l’occasione per fare chiarezza su un altro aspetto controverso: il suo rapporto con Federica Pellegrini.

"Non c’è mai stato alcun tipo di scontro tra noi", ha sottolineato con fermezza. "Ho sempre nutrito grande rispetto per lei e per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Se ci sono stati malintesi, questi sono nati esclusivamente dalle circostanze esterne, come la modalità con cui sono stato messo da parte. Non ho avuto nemmeno il tempo di parlare con Federica o di salutarla, perché la decisione è stata presa e comunicata senza alcun preavviso".

Madonia ha poi evidenziato come, nonostante il brusco stop, abbia continuato a seguire il percorso di Federica fino alla finale.

"Sono fiero del lavoro che abbiamo fatto nelle nove settimane insieme. La sua crescita in pista è stata evidente, e i punteggi accumulati nelle prime fasi del programma le hanno permesso di arrivare fino in fondo, anche dopo la mia uscita".

In chiusura, il maestro ha rivelato che, indipendentemente dagli eventi, questa sarebbe stata la sua ultima partecipazione a Ballando con le stelle.

"Quest’anno rappresentava per me la fine di un percorso. A 40 anni, avevo deciso di chiudere un cerchio importante della mia vita professionale. Lasciare in questo modo è stato doloroso, ma sono orgoglioso di aver mantenuto la mia integrità sia come uomo che come artista", ha concluso.