News VIP

Angelina Mango è tornata con Caramé, il suo nuovo album

Maria Castaldo

Caramé è il nuovo album di Angelina Mango, tornata ufficialmente al mondo della musica e chissà...anche per il prossimo Sanremo 2026?

Angelina Mango è tornata con Caramé, il suo nuovo album

Angelina Mango è ufficialmente tornata al mondo della musica: nella giornata di giovedì, 16 ottobre, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi e vincitrice di Sanremo 2024 ha annunciato l'uscita di Caramé, il suo nuovo album. Il disco arriva a un anno e mezzo da Poké Melodrama, il suo primo lavoro.

Angelina Mango torna a sorpresa con Caramé, il suo nuovo album

A quasi un anno di distanza da quando Angelina Mango ha annullato il suo tour per problemi di salute e si è poi presa una lunga pausa dal mondo della musica per recuperare la sua energia dopo un 2023/2024 pieno di soddisfazioni lavorative, ma anche di tanti sacrifici, la vincitrice di Amici 24 ha comunicato il suo ritorno ufficiale. E quale modo migliore se non attraverso l'annuncio di un nuovo album di 16 tracce, 15 canzoni più un duetto con Madame? L'artista ha postato sui social, dove è seguita da oltre 1 milione di followers, alcuni scatti della realizzazione del video ufficiale del primo singolo e titolo del disco, Caramé.

A corredo delle foto, l'ex allieva del talent di Amici ha scritto: "Ho scritto quindici canzoni più una" e il post è stato immediatamente sommerso dalle parole di affetto dei suoi fan e di tanti colleghi del mondo della musica, felici di vederla tornare dopo un periodo di stacco. La track list completa di Caramé è composta dalle seguenti canzoni:

  • Caramé
  • 7up
  • Le scarpe slacciate
  • Pacco fragile
  • Ioeio con Madame
  • La vita va presa a morsi
  • Come un bambino
  • Mylove
  • Nina canta
  • Velo sugli occhi
  • Ci siamo persi la fine
  • Tutto all’aria
  • Bomba a mano
  • Aiaiai
  • Igloo
  • Henna

Il percorso di Angelina Mango è stato costellato da numerose vittorie: quella della categoria canto ad Amici 23, con il brano Ci pensiamo domani, certificato Disco di Platino. A questo è seguito l'EP Poké Melodrama con il duetto con Marco Mengoni e che l'ha lanciata come autrice di vere e proprie hit. Infine, la partecipazione a Sanremo 2024 nella categoria Big e la sua vittoria con la canzone La Noia. A questi successi è arrivata la partecipazione all' Eurovision Song Contest dove si è posizionata nona e l'inizio di un tour poi interrotto a causa di problemi di salute.

Angelina Mango è tornata con un nuovo album: prossima tappa sarà Sanremo 2026?

Angelina Mango è tornata con un nuovo album, Caramé, e potrebbe essere pronta anche a risalire sul palco dell'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo 2026? Da quando si è vociferato di un suo ritorno, il nome di Angelina Mango è stato associato alla prossima edizione della kermesse più famosa e attesa del panorama musicale italiano.

Secondo molte voci, infatti, la cantante ed ex vincitrice del Festival nel 2024 sarebbe pronta a proporre (o l'avrebbe già fatto) una canzone autobiografica sugli avvenimenti che ha vissuto in questi due anni. L'indiscrezione è riportata da Amedeo Venza, che ha rivelato che manca solo l'ufficialità, ma è oramai certo il ritorno di Angelina Mango anche a Sanremo 2026!

