Amici, Angelina Mango annulla il suo tour per problemi di salute: "Ho bisogno di fermarmi, devo ascoltare il mio corpo"

In maniera del tutto inaspettata, Angelina Mango, ex allieva di Amici e vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso di ritirarsi momentaneamente e annullare il suo tour. Ecco per quale motivo.

Angelina Mango ha deciso di annullare tutte le date dei suoi tour: il messaggio postato sui social dall'ex allieva di Amici e vincitrice di Sanremo 2024 è arrivato poche ore fa, lasciando senza parole i fan. L'artista ha preso questa decisione a malincuore, dichiarando che sente la necessità di fermarsi e prendersi cura della sua salute, fisica e mentale.

Amici, Angelina Mango annulla il suo tour: "Sto male, sento il bisogno di fermarmi"

Angelina Mango ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal mondo della musica e ha annullato tutte le date dei suoi tour. La cantante ed ex allieva del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi aveva fatto il tutto esaurito in molte delle tappe del tour europeo che l'attendeva nelle prossime settimane, ma una rinofaringite acuta la terrà lontana dai palchi per qualche tempo.

Su Instagram, l'artista ha publlicato una foto di una pagina di diario, datata oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, nella quale rivelava della sua decisione di fare un passo indietro e prendersi cura della sua salute fisica e mentale. Nel post, Angelina ha dichiarato che aveva iniziato il tour sperando di poter protare a termine tutte le tappe previste e che non vedeva l'ora di tornare a suonare dal vivo, ripetendo l'esperienza del tour italiano. Tuttavia, ha aggiunto la cantante, si è vista costretta a posticipare le prossime date perché non è riuscita a recuperare del tutto la sua voce e in questo momento ha bisogno di concentrarsi su sé stessa e sulla sua salute:

"Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo al primo posto la salute e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi"

Angelina ha poi aggiunto che questa decisione non è stata presa a cuor leggero, ma di comune accordo con tutto il suo team creativo e che spera al più presto di potersi rimettere, in modo da tornare a cantare. La cantante ha chiuso il suo messaggio ringraziando i fan per la loro vicinanza e per l'affetto che non hanno mai mancato di farle sentire.

Amici, Angelina Mango sempre più magra: i fan preoccupati

Già da tempo i fan avevano iniziato a preoccuparsi per le condizioni di salute di Angelina Mango, apparsa eccessivamente magra in un video postato su TikTok. Ora che Angelina ha annunciato di aver annullato tutte le tappe del suo tour, è evidente che quella preoccupazione non era poi così eccessiva.

Nel video postato qualche settimana fa, a pochi giorni dall'inizio del tour, Angelina scriveva: "Sarà un mese di grandissimi sbalzi d'umore. Buon tour a me" e nonostante la cantante si mostrasse sorridente e intenta a improvvisare qualche passo di danza, era evidente una certa stanchezza nel suo volto.

Non sono mancate le critiche a questa eccessiva magrezza: "Angelina, cosa ti è successo?", ma più di tutto ha prevalso nei followers della cantante una forte preoccupazione.

