TGCom24
Home | VIP | News | Angela Nasti fidanzata con un noto calciatore del Torino: arriva la conferma
News VIP

Angela Nasti fidanzata con un noto calciatore del Torino: arriva la conferma

Irene Sangermano

Angela Nasti conferma le indiscrezioni sulla sua vita amorosa, è fidanzata con un noto calciatore del Torino.

Angela Nasti fidanzata con un noto calciatore del Torino: arriva la conferma

Angela Nasti ha un nuovo amore? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il breve flirt mai confermato con Stefano De Martino, ha ufficializzato a modo suo la love story con Cyril Ngonge, calciatore attualmente militante nel Torino.

Angela Nasti ha un nuovo amore!

Nota per aver preso parte a Uomini e Donne nel ruolo di tronista e per essere la sorella minore di Chiara Nasti, nota influencer italiana che spopola su Instagram, Angela Nasti balza spesso e volentieri al centro della cronaca per la sua vita amorosa. Solo qualche mese fa, prima che uscisse ufficialmente allo scoperto con Caroline Tronelli, si ipotizzava che Stefano De Martino avesse un flirt con Angela. I due sono stati avvistati insieme in macchina vicino Napoli e poi fotografati durante una videochiamata, proprio a ridosso della vittoria della scudetto della loro squadra del cuore.

Il flirt, se c’è stato dato che non è mai stato confermato, si è dissolto al sole come neve dato che pochi giorni dopo Stefano si è dedicato alla sua vacanza con Caroline mentre Angela è stata avvistata con un noto calciatore. Dopo diverse segnalazioni e avvistamenti, è stata proprio la bella partenopea ha voler confermare la relazione con una foto che mostra la sua nuova fiamma nelle sue Ig Stories. Ecco di chi si tratta.

Angela Nasti fa coppia con un noto calciatore

Archiviato il breve flirt con Stefano De Martino, Angela Nasti ha iniziato a conoscere meglio il calciatore Cyril Ngonge, attaccante belga di proprietà del Napoli che attualmente gioca in prestito al Torino. Sembra che i due si siano conosciuti durante un concerto di Gigi D’Alessio a Napoli e che sia scattata la scintilla. La frequentazione si è molto intensificata nelle ultime settimane, tanto che Angela e Cyril sono volati insieme anche ad Ibiza per condividere una splendida vacanza.

Insomma, l’amore è nell’aria e la coppia è più unita che mai tanto che durante il compleanno dei 30 anni di Mattia Zaccagni, marito di Chiara Nasti dunque cognato di Angela, c’era anche Cyril tra gli invitati. Su Instagram, inoltre, è possibile osservare che molte persone vicine alla Nasti hanno iniziato a seguirlo sui social, segno che ormai è entrato in famiglia. Lei, poche ore fa, ha condiviso la foto di un ragazzo di spalle con un accappatoio, e tutti pensano sia proprio lui.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore torna sui suoi social: "E' stato un confine tra la vita e la morte"
news VIP Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore torna sui suoi social: "E' stato un confine tra la vita e la morte"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 agosto 2025: Poppy e Bill danno scandalo, Sheila e Deacon inorridiscono!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 agosto 2025: Poppy e Bill danno scandalo, Sheila e Deacon inorridiscono!
Grande Fratello, Maria Monsé e la figlia contro Pamela Petrarolo: "Per un po’ di notorietà è capace di tutto
news VIP Grande Fratello, Maria Monsé e la figlia contro Pamela Petrarolo: "Per un po’ di notorietà è capace di tutto
Temptation Island, due ex volti del programma in un nuovo reality show di Amazon
news VIP Temptation Island, due ex volti del programma in un nuovo reality show di Amazon
Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer diventerà padre?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer diventerà padre?
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2025
Can Yaman torna in palestra, si prepara per la seconda stagione di Sandokan?
news VIP Can Yaman torna in palestra, si prepara per la seconda stagione di Sandokan?
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV