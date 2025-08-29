Angela Nasti fidanzata con un noto calciatore del Torino: arriva la conferma

News VIP

Angela Nasti ha un nuovo amore? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il breve flirt mai confermato con Stefano De Martino, ha ufficializzato a modo suo la love story con Cyril Ngonge, calciatore attualmente militante nel Torino.

Nota per aver preso parte a Uomini e Donne nel ruolo di tronista e per essere la sorella minore di Chiara Nasti, nota influencer italiana che spopola su Instagram, Angela Nasti balza spesso e volentieri al centro della cronaca per la sua vita amorosa. Solo qualche mese fa, prima che uscisse ufficialmente allo scoperto con Caroline Tronelli, si ipotizzava che Stefano De Martino avesse un flirt con Angela. I due sono stati avvistati insieme in macchina vicino Napoli e poi fotografati durante una videochiamata, proprio a ridosso della vittoria della scudetto della loro squadra del cuore.

Il flirt, se c’è stato dato che non è mai stato confermato, si è dissolto al sole come neve dato che pochi giorni dopo Stefano si è dedicato alla sua vacanza con Caroline mentre Angela è stata avvistata con un noto calciatore. Dopo diverse segnalazioni e avvistamenti, è stata proprio la bella partenopea ha voler confermare la relazione con una foto che mostra la sua nuova fiamma nelle sue Ig Stories. Ecco di chi si tratta.

Angela Nasti fa coppia con un noto calciatore

Archiviato il breve flirt con Stefano De Martino, Angela Nasti ha iniziato a conoscere meglio il calciatore Cyril Ngonge, attaccante belga di proprietà del Napoli che attualmente gioca in prestito al Torino. Sembra che i due si siano conosciuti durante un concerto di Gigi D’Alessio a Napoli e che sia scattata la scintilla. La frequentazione si è molto intensificata nelle ultime settimane, tanto che Angela e Cyril sono volati insieme anche ad Ibiza per condividere una splendida vacanza.

Insomma, l’amore è nell’aria e la coppia è più unita che mai tanto che durante il compleanno dei 30 anni di Mattia Zaccagni, marito di Chiara Nasti dunque cognato di Angela, c’era anche Cyril tra gli invitati. Su Instagram, inoltre, è possibile osservare che molte persone vicine alla Nasti hanno iniziato a seguirlo sui social, segno che ormai è entrato in famiglia. Lei, poche ore fa, ha condiviso la foto di un ragazzo di spalle con un accappatoio, e tutti pensano sia proprio lui.