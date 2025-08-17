Andrea Damante ed Elisa Visari, nessuna crisi all’orizzonte per la coppia in dolce attesa

News VIP

Si mormora che ci sia maretta tra Andrea Damante ed Elisa Visari ma loro replicano così.

Questa estate è davvero stracarica di Vip in dolce attesa, una concomitanza dolcissima che ha coinvolto anche Elisa Visari, la compagna di Andrea Damante. I due, tuttavia, potrebbero essere in crisi a pochi mesi dal parto, ecco come hanno replicato ai pettegolezzi.

Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori

Manca sempre meno alla data presunta parto di Elisa Visari, che renderà così papà per la prima volta Andrea Damante. L’ex volto di Uomini e Donne e la giovane attrice hanno attraversato e superato un momento molto buio, una crisi fortissima che per diversi mesi li ha portati a prendere strade diverse. Quando, tuttavia, sono riusciti a perdonarsi a vicenda, hanno capito di non poter stare separati e hanno deciso di fare un passo importante, allargando la famiglia. Elisa e Andrea hanno annunciato di essere in attesa di un maschietto in questa particolare estate italiana dove ci sono una sequela infinita di Vip in dolce attesa, anche la storica ex del deejay veronese ovvero Giulia De Lellis.

E mentre i fan fantasticano lasciando i pensieri a briglia sciolta su una possibile futura liaison tra il figlio di Andrea ed Elisa e Priscilla, figlia Giulia e Tony Effe, si parla sempre di più di una presunta crisi alle porte che avrebbe portato Damante e Visari quasi alla rottura. Ma sarà veramente così? Questa volta i diretti interessati hanno deciso di chiarire grazie ad alcune semplici, ma molto efficaci, mosse social.

Andrea Damante ed Elisa Visari in crisi?

Come per altre coppie Vip anche per Andrea Damante ed Elisa Visari l’estate è il momento del gossip su una possibile crisi di coppia. Certo l’ex tronista di Uomini e Donne e la bella attrice ci hanno abituato a qualche sana valanga di dramma negli ultimi tempi, prima di annunciare la gravidanza, quindi il dubbio è lecito. Ma come smentire le voci sempre più insistenti senza un comunicato? Ovviamente tramite Instagram che è il portale preferito da tutti. Elisa ha pubblicato, infatti, un video mentre fa il bagno al mare con il pancione ed immediata è stata la replica dolcissima di Damante, che ha scritto: “Vite mie”.

Se non fosse abbastanza per sciogliere il dubbio sul fatto che tra loro procede tutto a gonfie vele e che attendono con impazienza di conoscere il loro bambino, anche la mamma di Andrea ha commentato la nuora col pancione in bella vista mostrando tutto il suo affetto. Insomma, tutto bene quel che finisce bene ma del resto, anche se conosciamo il suo passato anche piuttosto recente, non è detto che Damante debba tradire Elisa ogni volta che qualche impegno lavorativo lo porta lontano da casa per più di un giorno. Lei lo ha fatto, dunque perché non dargli anche noi un po’ du fiducia.