Andrea Damante, "il lupo perde il pelo ma non il vizio", il brutto rumors sull'ex tronista che sta per diventare padre

Anita Nurzia

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, nuovamente al centro dell'attenzione per alcune indiscrezioni diffuse dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica.

Nuovo capitolo di pettegolezzo nella vita privata di Andrea Damante: questa volta la vicenda arriva dalla Sardegna e mette di nuovo sotto i riflettori il deejay che, insieme alla compagna Elisa Visari, si sta preparando a diventare padre. Ma attenzione: si tratta di segnalazioni non verificate, raccontate via social e da prendere con cautela.

Andrea Damante e le avance a una donna in Sardegna, le indiscrezioni di Alessandro Rosica

A riaccendere le chiacchiere è stato il divulgatore di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha pubblicato la conversazione ricevuta da una ragazza. La giovane, si legge, sostiene di essere stata avvicinata in Sardegna da persone legate all’ambiente di Damante e di aver ricevuto lo screenshot di una chat in cui — sempre a suo dire — il deejay le avrebbe passato il numero del suo agente per organizzare un incontro quella stessa sera. La ragazza, però, avrebbe rifiutato per “rispetto nei confronti di elisa, che aspetta un bambino”.

Rosica ha accompagnato la condivisione con una commento molto eloquente: “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. parole che sintetizzano il sospetto — e il biasimo — di chi segue la vicenda, ma che rimangono comunque il commento di un terzo e non una prova.

Non è la prima volta che il nome di Damante viene accostato a storie di tentazioni e segnalazioni durante serate fuori. L’ex relazione con Giulia De Lellis era stata molto esposta mediaticamente e, come ricordato dalle cronache, le tensioni e le accuse di tradimento contribuirono poi alla rottura definitiva. Lo stesso episodio è stato oggetto di pagine nel libro" Le Corna stanno bene su tutto "scritto da Giulia, che ha raccontato la propria versione dei fatti. Oggi la sua vita sentimentale è diversa: è legata a Tony Effe e stanno aspettando l'arrivo della loro primogenita, Priscilla.

Al momento le affermazioni circolate su Instagram restano solo testimonianze: una ragazza ha raccontato di aver ricevuto il contatto dell’agente, Rosica ha rilanciato la chat e il messaggio. Non risultano dichiarazioni ufficiali né da parte di Damante né da parte del suo team che confermino o smentiscano i fatti nel merito. come sempre in questi casi, è importante distinguere tra segnalazioni pubblicate sui social e riscontri documentali verificati dalle fonti dirette o dagli organi competenti.

La notizia arriva in un periodo delicato per l'ex tronista: lui ed Elisa stanno per diventare genitori e la coppia—allo stupore di molti—è durata nel tempo fino ad arrivare a questo passo. Finché non arriveranno conferme ufficiali o smentite, il racconto resta nell’alveo del pettegolezzo social.

