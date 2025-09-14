TGCom24
Home | VIP | News | Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
News VIP

Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!

Maria Castaldo

Con un post su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, svelandone anche il nome.

Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!

Dopo i rumors dei giorni scorsi, con un post su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno confermato di essere diventati genitori. In una carrellata di foto il dj ed ex tronista e l'influencer hanno annunciato l'arrivo del loro primogenito, svelando di aver scelto per lui il nome Liam. La notizia della nascita del piccolo era già stata data da diversi siti e testate, ma solo qualche ora fa è arrivata la conferma definitiva.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori!

Nelle scorse ore si è era diffusa l'indiscrezione che Elisa Visari avesse partorito il piccolo Liam. La notizia aveva rapidamente fatto il giro del web ed era stata avvalorata da un indizio riguardante il lavoro da dj di Andrea Damante. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, avrebbe dovuto essere presente all'evento Vieste in Love venerdì 12 settembre, ma la pagina ufficiale dell'evento aveva postato un messaggio di scuse per i fan, rivelando che Damante non sarebbe stato presente per "cause di forza maggiore". Il messaggio terminava con un sentito augurio al dj per questo nuovo capitolo che stava per iniziare. Da lì, la notizia che a portare alla cancellazione del suo show fosse stato l'arrivo del suo primogenito.

Andrea Damante ed Elisa Visari avevano annunciato di essere in dolce attesa qualche mese fa, in contemporanea a Giulia De Lellis, storica ex di Damante e anche lei prossima al parto. La notizia aveva sorpreso i fan, dato che il dj e Visari erano stati spesso al centro di news di rottura e crisi frequenti. Tuttavia, contrariamente alle malelingue, la coppia aveva deciso di allargare la famiglia e in un'intervista al podcast Ciak l'influenzer aveva rivelato che lei e il compagno erano entusiasti dell'arrivo del loro primo figlio insieme.

A distanza di qualche ora dai rumors sulla data del parto, con un post sui social Damante ed Elisa Visari hanno confermato la nascita del loro bambino e hanno svelato come hanno deciso di chiamarlo.

Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita di Liam

Con una carrellata di foto su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno confermato la nascita di Liam, questo il nome scelto per il loro primo figlio. Nel post è stata anche confermata la data del parto, avvenuto il 12 settembre, come già si sospettava. A corredo degli scatti, che mostrano Elisa Visari e Andrea Damante mentre tengono in braccio teneramente il loro piccolo Liam, la coppia di neo genitori ha scritto:

"Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam. Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia"

Il post è stato immediatamente sommerso di auguri e felicitazioni da parte di numerosi ex protagonisti di Uomini e Donne, programma che ha dato popolarità all'ex tronista. Tra i tanti vip che hanno augurato il meglio alla coppia ci sono Sophie Codegoni, Angela Caloisi, Giulia Salemi, Taylor Mega, Andrea Fratino e Valentina Ferragni.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
news VIP Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!
news VIP Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 settembre 2025: Adelaide si sposa mentre Odile bacia uno sconosciuto!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 settembre 2025: Adelaide si sposa mentre Odile bacia uno sconosciuto!
Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?
Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)
news VIP Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)
Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta
news VIP Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV