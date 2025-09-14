Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!

News VIP

Con un post su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, svelandone anche il nome.

Dopo i rumors dei giorni scorsi, con un post su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno confermato di essere diventati genitori. In una carrellata di foto il dj ed ex tronista e l'influencer hanno annunciato l'arrivo del loro primogenito, svelando di aver scelto per lui il nome Liam. La notizia della nascita del piccolo era già stata data da diversi siti e testate, ma solo qualche ora fa è arrivata la conferma definitiva.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori!

Nelle scorse ore si è era diffusa l'indiscrezione che Elisa Visari avesse partorito il piccolo Liam. La notizia aveva rapidamente fatto il giro del web ed era stata avvalorata da un indizio riguardante il lavoro da dj di Andrea Damante. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, avrebbe dovuto essere presente all'evento Vieste in Love venerdì 12 settembre, ma la pagina ufficiale dell'evento aveva postato un messaggio di scuse per i fan, rivelando che Damante non sarebbe stato presente per "cause di forza maggiore". Il messaggio terminava con un sentito augurio al dj per questo nuovo capitolo che stava per iniziare. Da lì, la notizia che a portare alla cancellazione del suo show fosse stato l'arrivo del suo primogenito.

Andrea Damante ed Elisa Visari avevano annunciato di essere in dolce attesa qualche mese fa, in contemporanea a Giulia De Lellis, storica ex di Damante e anche lei prossima al parto. La notizia aveva sorpreso i fan, dato che il dj e Visari erano stati spesso al centro di news di rottura e crisi frequenti. Tuttavia, contrariamente alle malelingue, la coppia aveva deciso di allargare la famiglia e in un'intervista al podcast Ciak l'influenzer aveva rivelato che lei e il compagno erano entusiasti dell'arrivo del loro primo figlio insieme.

A distanza di qualche ora dai rumors sulla data del parto, con un post sui social Damante ed Elisa Visari hanno confermato la nascita del loro bambino e hanno svelato come hanno deciso di chiamarlo.

Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita di Liam

Con una carrellata di foto su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno confermato la nascita di Liam, questo il nome scelto per il loro primo figlio. Nel post è stata anche confermata la data del parto, avvenuto il 12 settembre, come già si sospettava. A corredo degli scatti, che mostrano Elisa Visari e Andrea Damante mentre tengono in braccio teneramente il loro piccolo Liam, la coppia di neo genitori ha scritto:

"Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam. Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia"

Il post è stato immediatamente sommerso di auguri e felicitazioni da parte di numerosi ex protagonisti di Uomini e Donne, programma che ha dato popolarità all'ex tronista. Tra i tanti vip che hanno augurato il meglio alla coppia ci sono Sophie Codegoni, Angela Caloisi, Giulia Salemi, Taylor Mega, Andrea Fratino e Valentina Ferragni.