Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori? Ecco l'indizio che ha emozionato il web

Maria Castaldo

Anche per Andrea Damante ed Elisa Visari è arrivato il momento di accogliere il loro primogenito: il primo figlio della coppia, infatti sarebbe nato nelle scorse ore.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori? Ecco l'indizio che ha emozionato il web

Periodo di nascite per numerosi vip e personaggi del mondo dello spettacolo: dopo Alessandra Amoroso, a diventare genitori sarebbero stati Andrea Damante ed Elisa Visari. Il dj ed ex tronista di Uomini e Donne e la compagna avrebbero accolto il loro primo figlio insieme nelle scorse ore, secondo un indizio che avrebbe fatto il giro del web.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori?

Elisa Visari e Andrea Damante hanno annunciato, mesi fa, che sarebbero diventati presto genitori: l'influencer e il dj sono una coppia da diversi anni e, nonostante rumors di crisi e rotture, i due hanno deciso di allargare la famiglia. L'arrivo del piccolo era previsto per il 18 settembre, ma pare che la nascita sia stata anticipata, stando a un indizio che ha iniziato a circolare sul web.

Ai microfoni del podcast Ciak, qualche mese fa, Elisa Visari aveva raccontato come procedeva la sua gravidanza e di come lei e Andrea Damante fossero entusiasti di accrescere la loro famiglia: "L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme. [...] Sicuramente essere madre mi porterà via tanto tempo, ma dal punto di vista lavorativo con la giusta organizzazione non ci saranno problemi".

Con un video sui social, Damante e Visari hanno anche confermato che avranno un maschietto e che a distanza di quattro anni sono più innamorati e felici che mai. Intanto, il piccolo di casa Damante avrebbe deciso di nascere con qualche giorno di anticipo e a testimoniare di questa nascita anticipata ci sarebbe un indizio che ha fatto emozionare il web.

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: spunta un indizio che fa emozionare il web

Andrea Damante ed Elisa Visari avrebbero già accolto il loro primo figlio: l'arrivo del piccolo era previsto per il 18 settembre, ma pare che il primogenito di casa Damante sarebbe nato già nelle scorse ore. A confermarlo ci sarebbe un indizio molto importante e che è rapidamente circolato sul web. Andrea Damante doveva essere l'ospite di una serata in Puglia, all'evento Vieste in Love ieri, venerdì 12 settembre, ma ha dovuto annullare all'ultimo la sua presenza.

Questo dettaglio, comunicato dalla pagina Instagram dell'evento, ha scatenato immediatamente la curiosità dei fan e ha fatto sospettare che il figlio di Andrea Damante ed Elisa Visari sia nato in queste ore: "Piccolo cambio di programma. Il nostro ospite non potrà essere presente. Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale". Anche Damante ha confermato su Instagram che non sarà presente all'evento, per "cause di forza maggiore":

"Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo"

Infine, Deianira Marzano ha pubblicato l'immagine di un fiocco azzurro apparso fuori la porta dell'ospedale in cui Elisa Visari avrebbe partorito: "Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco".

