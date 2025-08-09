Belen Rodriguez nel mirino dei social dopo la lite al distributore: "Quando mi arrabbio ho le mie ragioni"

News VIP

Un video girato in Sardegna e diventato virale ha riacceso ancora una volta i riflettori su Belen Rodriguez che si è voluta difendere dalle critiche.

Nelle ultime ore, Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per un video che è stato diffuso in rete. Nelle immagini, la showgirl è protagonista di un acceso diverbio con un benzinaio a Porto Cervo: il confronto è durato pochi minuti ma è bastato per scatenare ondate di commenti e critiche sui social.

La replica di Belen sui social dopo la lite con il benzinaio in Sardegna

La clip — rilanciata anche da La Nuova Sardegna — mostra Belen alla guida, nei pressi della stazione di servizio nella zona del locale Sottovento. Secondo quanto si sente nella registrazione, un addetto le intima di non proseguire perché la strada è sbarrata per dei lavori. Poco prima la showgirl avrebbe spostato un birillo che impediva il passaggio: a quel punto l’uomo le chiede, contrariato, “Perché ha spostato il birillo?”. La replica, secca, di Belen è diventata il fulcro della polemica:

“Perché lei mi sta sul ca***!

“Anche lei mi sta sul ca***!

Il video ha fatto rapidamente il giro dei social e dei giornali, raccogliendo reazioni molto contrastanti: c’è chi ha condannato il tono e il linguaggio usato dalla showgirl. Dopo l’ondata di commenti negativi, anche sui suoi ultimi post Instagram — dove Belen condivide foto di vacanze, di mare e scatti con i figli Luna Marì e Santiago — sono fioccate critiche e battute che rimandano alla lite. A uno dei messaggi più diretti la Rodriguez ha risposto chiaramente.

E a chi le ha contestato di rispondere solo ai complimenti ma non alle critiche, la conduttrice ha replicato: “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”. Due frasi che riassumono la linea difensiva adottata: sottolineare che la versione pubblica (il video) racconta soltanto una parte di quanto accaduto e che dietro il suo sdegno potrebbero esserci motivazioni personali.

La vicenda arriva in un periodo in cui l’immagine di Belen è particolarmente esposta: da tempo la showgirl divide l’attenzione tra lavoro, vita privata e la gestione dei profili social, dove ogni sua mossa viene analizzata e commentata.

Non è dato sapere — e la registrazione non lo mostra — se ci siano stati altri interlocutori, dettagli preliminari o tensioni precedenti all’episodio che possano contestualizzare le parole di Belen. Quel che resta è la clip virale, le repliche, le accuse e la difesa della diretta interessata.

Come spesso accade in casi simili, l’episodio alimenta il dibattito su due fronti: da un lato la necessità di mantenere toni e rispetto nei rapporti pubblici, dall’altro la considerazione che un video non sempre racconta l’intera storia e che chiunque, per ragioni personali, può avere reazioni emotive. La risposta di Belen, netta e senza giri di parole, ha chiuso — almeno sui suoi profili — il capitolo delle giustificazioni:

“Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”.