Amici, Veronica Peparini è pronta a tornare: spunta un'indiscrezione!

Veronica Peparini prenderà il posto di Deborah Lettieri nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi? Spunta un'indiscrezione!

Veronica Peparini è stata una delle insegnanti di danza più amate della scuola di Amici di Maria De Filippi e, secondo una recente indiscrezione, potrebbe tornare a occupare il posto di docente nella prossima edizione del talent show di Canale 5.

Amici, Veronica Peparini pronta a tornare nel talent?

Sono trascorsi diversi anni da quando Veronica Peparini era una delle professoresse di danza di Amici di Maria De Filippi. Da allora, la vita della coreografa è cambiata totalmente: dopo la fine del suo matrimonio, ha intrapreso una storia con l'ex allievo Andreas Muller e nel 2024 la coppia ha accolto le due gemelline Penelope e Ginevra. L'ex professoressa e il ballerino hanno condiviso con i followers i momenti più complessi della gravidanza, ma anche la gioia del poter stringere tra le braccia il frutto del loro amore. Nel primo anno di vita delle gemelle, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di concentrarsi sulle bambine, ma non sono mancati per entrambi i progetti lavorativi, come la partecipazione alla nuova edizione de La Talpa.

Proprio nel corso dell'ultima puntata, Andreas Muller ha deciso di sorprendere la compagna con una proposta di matrimonio e, sebbene sorpresa, Veronica Peparini ha accettato con gioia. Le nozze civili sono state già celebrate qualche settimana fa, mentre il rito religioso con la cerimonia alla presenza di parenti e amici sarà celebrato nel mese di settembre. Tuttavia, il matrimonio con Andreas Muller potrebbe non essere l'unica novità del prossimo autunno per Veronica Peparini.

Secondo una recente indiscrezione, infatti, sembra che l'ex professoressa di Amici potrebbe anche riprendere il suo posto nella scuola di Canale 5, sostituendo una delle insegnanti della precedente stagione del talent show, Deborah Lettieri.

Amici, Veronica Peparini tornerà come insegnante: l'ultima indiscrezione

Secondo una recente indiscrezione emersa durante i casting per la ricerca dei nuovi allievi della futura classe di Amici di Maria De Filippi, pare che nella prossima edizione del talent di Canale 5 tornerà come insegnante Veronica Peparini. La coreografa è già tornata nel programma come giudice in occasione di alcune sfide tra gli allievi, ma dalla prossima edizione la sua presenza sarà fissa e sostituirà Deborah Lettieri, che è arrivata nell'edizione ventiquattro e non ha certo catturato le simpatie del pubblico.

A riportare questa indiscrezione è stata la gossippara Deianira Marzano, che su Instagram ha rivelato una notizia riportata da un'utente: ai provini per i casting di Amici era presente infatti anche Veronica Peparini, che avrebbe così confermato con la sua presenza ai casting il suo ritorno nel talent:

"Deia, ho due amiche che hanno fatto i provini di Amici ieri e oggi, a visionare c’era la Peparini. Probabile ritorno tra i prof?"

Anche Amedeo Venza ha confermato l'indiscrezione, scrivendo sui social che il ritorno di Veronica Peparini è quasi ufficiale: non ci resta che attendere la conferma definitiva.

