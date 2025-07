Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente

News VIP

Con una cerimonia civile, Andreas Muller e Veronica Peparini, ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, sono convolati a nozze.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile nella giornata di oggi, lunedì 14 luglio 2025. Le nozze in chiesa non avverranno prima di settembre, ma la coppia ha deciso di anticipare di qualche settimana il rito civile e ha condiviso sui social gli scatti di questi momenti insieme.

I due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi si sono conosciuti nella scuola di Canale 5, ma la loro relazione è nata solo dopo che l'ex allievo aveva lasciato la scuola. La coppia, sfidando i pregiudizi per la differenza d'età, ha intrapreso una relazione felice e lo scorso anno ha accolto due gemelline, Penelope e Ginevra. Di recente, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno preso parte al game show La Talpa e in uno degli ultimi appuntamenti, l'ex allievo del talent ha chiesto ufficialmente alla sua compagna di diventare sua moglie.

Nonostante la proposta inaspettata, Veronica Peparini ha accettato entusiasta e commossa e i due hanno iniziato a progettare le nozze. A marzo sono stati ospiti di Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin e lì hanno rivelato che avevano deciso di aspettare il primo compleanno delle gemelle, prima di concentrarsi sul loro matrimonio. Alla conduttrice, i due hanno rivelato la loro intenzione di sposarsi tra agosto e settembre, in modo da poter organizzare tutto con tranquillità.

Eppure, a sorpresa, oggi, lunedì 14 luglio, i due ex protagonsiti di Amici hanno deciso di convolare a nozze civilmente, sposandosi in comune e confermando che, invece, la cerimonia in chiesa avrà luogo a settembre.

Su Instagram, dove aggiornano i follower sulla loro vita privata e sui progetti lavorativi, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno raccontato di essersi uniti in matrimonio civile oggi, lunedì 14 luglio. Negli scatti condivisi sui social i due ex protagonisti di Amici erano insieme alle loro gemelle, Penelope e Ginevra.

La loro unione civile è solo il primo passo verso il coronamento del loro sogno d'amore, perché a settembre 2025 avverrà anche la cerimonia in chiesa, annunciata qualche mese fa. Anche la pagina Instagram di Verissimo ha ricondiviso gli scatti delle nozze, augurando felicità e amore alla coppia. Insieme da sei anni, i due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi hanno dimostrato quanto l'amore possa superare ogni ostacolo o diversità:

"Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente. In attesa del matrimonio del 29 settembre, la coppia ha detto sì. Auguri agli sposi"

