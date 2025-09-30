Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: tutto sull'emozionante cerimonia

News VIP

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, ecco i dettagli sull'emozionante cerimonia di nozze dei due protagonisti di Amici.

È arrivato il tanto atteso giorno delle nozze per Veronica Peparini e Andreas Muller, che si sono sposati il 29 settembre 2025. La coppia, bellissima e innamorata, ha fatto emozionare tutti i presenti. Ecco i dettagli.

Amici, Veronica e Andreas sono marito e moglie

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller è nata in modo inusuale ma naturale, un amore fortissimo che ha unito l’insegnante di danza e il vincitore di Amici nel 2017 quando entrambi erano, con ruoli diversi, nella scuola di Maria De Filippi. Il sentimento, inizialmente represso proprio a causa della situazione, è poi sbocciato definitivamente pochi anni dopo quando Andreas è tornato nel talent show di Canale 5 come ballerino professionista e così la coppia è uscita allo scoperto.

La differenza d’età tra loro non ha mai pesato ma è stata oggetto di tantissimi critiche da parte del pubblico. Critiche che la coppia ha imparato a gestire nel migliore dei modi, imparando a lasciar correre e viversi la relazione nonostante i pettegolezzi. Nel 2023, Veronica è stata ospite nel salotto di Verissimo dove ha confermato di essere incinta e di essere in attesa di due gemelline, che la coppia ha accolto con gioia chiamandole Penelope e Ginevra, nate a marzo de 2024.

Qualche tempo dopo è arrivata la proposta di nozze ufficiale di Andreas a Veronica e così la coppia si è gettata a capofitto nei preparativi del matrimonio, celebrato poi con rito civile nel luglio 2025. Ora, il 29 settembre 2025, Veronica e Andreas sono marito e moglie anche davanti ad amici e parenti con un matrimonio da favola, commovente e molto romantico.

Amici, Veronica e Andreas emozionano alle nozze

I dettagli sulle nozze di Veronica Peparini e Andreas Muller saranno svelati a breve dal momento che la coppia di Amici ha venduto i diritti a Verissimo per uno speciale sulle nozze tanto attese, ma nel frattempo su Instagram sono apparse foto e video del momento più magico, il fatidico sì. Veronica ha scelto uno splendido abito bianco ottico composto da corpetto con stecche e scollo a cuore, poi una gonna molto ampia da vera principessa. Capelli a caschetto senza troppi fronzoli e make-up per esaltare la sua bellezza, si abbinano perfettamente al look da sposa.

Andreas, invece, era elegantissimo nel suo completo nero classico con rosa bianca all’occhiello. La coppia ha celebrato le nozze presso le Scuderia di San Giorgio, una location di lusso, perfettamente addobbata per l’occasione, scambiandosi le promesse all’aperto ed emozionando tutti. Lorella Boccia, ad esempio, era tra gli invitati e non ha nascosto di aver versato lacrime di commozione per le loro promesse romantiche.

