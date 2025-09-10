TGCom24
Amici, Verdiana: "Il talent prima era diverso. Maria De Filippi? Mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente"

Eleonora Gasparini

La cantante Verdiana Zangaro fa un bilancio della sua carriera: dal Festival di Sanremo all'esperienza nella scuola di Amici fino alla vittoria a Tale e Quale Show.

Verdiana Zangaro è stata una delle protagoniste della 12esima edizione di Amici, che ha visto trionfare il rapper Moreno. A distanza di tanti anni dalla sua partecipazione, la cantante ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto un bilancio della sua carriera artistica: da Sanremo al talent show di Maria De Filippi fino a Tale e Quale Show.

Verdiana: le parole su Amici e Maria De Filippi

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici, che quest'anno partirà in anticipo. Come annunciato da Mediaset, infatti, la prima puntata andrà in onda domenica 21 settembre 2025 su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale dei nuovi allievi pronti a conquistare un banco nella scuola più famosa e seguita d'Italia.

Stando alle ultime indiscrezioni potrebbero tornare i ballerini Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani, entrambi costretti ad abbandonare la scuola prima del Serale per infortunio. Nell'attesa, un'ex allieva ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua lunga esperienza nel talent show di Canale 5 e speso parole di grande stima e affetto nei confronti della padrona di casa Maria De Filippi. Si tratta della cantante Verdiana Zangaro che, raggiunta dai microfoni di Today, ha confessato:

Leggi anche Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria

A Maria dico grazie, mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente perché ho visto lei quanto lavora. Lei è una grande stacanovista, è a conoscenza di qualsiasi cosa succeda lì. Maria sa tutto e mi ha insegnato la bellezza di credere nel proprio lavoro e di mettere dentro tutta te stessa per dare il meglio. Con Amici mi ha dato la possibilità di avere quello che ho. Quando partecipai io era molto diverso da ora. Ricordo grandi giudici esterni: Harrison Ford, Al Pacino. Ma anche dei duetti meravigliosi: da Antonello Venditi a Craig David. Quando un programma ti dà una possibilità del genere è un grande regalo. Amici mi ha dato la possibilità di vivere esperienze forti, ma senza paura. Sono tornata a suonare in una band, nei locali, nelle piazze, mi sono reinventata in mille modi per viverci. La musica non è solo Spotify, shooting e video. La musica è una cosa seria: va ascoltata e studiata. Per fortuna, comunque, c'è ancora chi sa riconoscere la musica bella, tutti cantano alla stesso modo.

Verdiana e la vittoria a Tale e Quale Show

Verdiana Zangaro è diventata nota al grande pubblico nel 2013 grazie alla sua partecipazione alla 12esima edizione di Amici. Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, la cantante ha vissuto un periodo di stasi, ma non si è scoraggiata. Nel 2024. infatti, ha deciso di mettersi in gioco sul palco del Tale e Quale Show, vincendo. A proposito della sua esperienza nel talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti, Verdiana ha dichiarato:

Ho voluto tentare il provino e gli autori si sono emozionati. Per me è stata una grande soddisfazione, mi sono detta "sei stata brava", cosa che faccio raramente. Non è stato facile decostruirsi per mettersi nei panni di un'altra persona; era un programma divertente ma anche tosto. Mi preparavo cercando interviste, entrando nel ruolo. La fase del trucco durava anche 5-6 ore. Carlo Conti? Metteva sempre di buonumore.

Scopri le ultime news su Amici.

