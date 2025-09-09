TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria

Anita Nurzia

Alessandra Amoroso: è nata Penelope Maria, l’annuncio social emoziona i fan!

Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria

Alessandra Amoroso ha coronato uno dei sogni più belli della sua vita: la cantante salentina è diventata mamma per la prima volta. Il 6 settembre è nata la piccola Penelope Maria, frutto dell’amore con il compagno Valerio Pastore.

“C’era una luna bellissima, era lì per te”: Alessandra Amoroso presenta la figlia Penny

L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove l’ex star di Amici ha condiviso quattro scatti emozionanti: lei accanto alla culla della neonata, Valerio che tiene in braccio la figlia, un’immagine della luna e una nota con una frase carica di poesia.

"Quando sei nata c’era una luna bellissima.E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025 – scrive Amoroso – Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore"

La cantante, che non ha mai interrotto la sua attività musicale nemmeno durante la gravidanza, ha emozionato i fan mostrando per la prima volta la piccola Penny, subito inondata dall’affetto di amici e colleghi.

Tra i primi commenti è arrivato quello dell’amica e collega Emma Marrone, che ha scritto semplicemente: "Auguri mamma Ale". Un messaggio breve, ma carico di complicità e affetto, a suggellare ancora una volta il legame che unisce le due artiste salentine.

Il post con cui Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita di Penelope Maria ha scatenato una vera ondata di affetto sui social. Nel giro di pochi minuti, la sezione commenti di Instagram è stata letteralmente sommersa da migliaia di messaggi: fan entusiasti hanno espresso gioia e commozione, congratulandosi con i neo genitori e augurando il meglio alla piccola appena arrivata.

Accanto al calore del pubblico, non sono mancati gli auguri da parte di tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, che hanno voluto condividere la loro felicità per il lieto evento. Tra i primi a commentare, Benjamin Mascolo, Matilde Gioli, Teresa Langella, Giorgia, Elettra Lamborghini, Mara Venier, Anna Tatangelo, Lorenzo Jovanotti, Elisabetta Canalis, Eleonora Pedron e molti altri ancora.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Amanda Lecciso svela i reali motivi della rottura con Iago Garcia
news VIP Grande Fratello, Amanda Lecciso svela i reali motivi della rottura con Iago Garcia
Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family
news VIP Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family
Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2025: Rosa abbandona la Terrazza, tutto da rifare per Giulia!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2025: Rosa abbandona la Terrazza, tutto da rifare per Giulia!
Sanremo 2026, Carlo Conti svela alcune novità per Sanremo Giovani e le canzoni dei Big
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti svela alcune novità per Sanremo Giovani e le canzoni dei Big
Temptation Island, Giulia Duranti confessa: "Sono arrivata alla conclusione che..."
news VIP Temptation Island, Giulia Duranti confessa: "Sono arrivata alla conclusione che..."
X Factor 2025 accende il talento: l'incontro con i quattro giudici e la presentarice Giorgia a due giorni dal debutto su Sky
anticipazioni TV X Factor 2025 accende il talento: l'incontro con i quattro giudici e la presentarice Giorgia a due giorni dal debutto su Sky
Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
news VIP Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
news VIP Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV