Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria

Alessandra Amoroso: è nata Penelope Maria, l’annuncio social emoziona i fan!

Alessandra Amoroso ha coronato uno dei sogni più belli della sua vita: la cantante salentina è diventata mamma per la prima volta. Il 6 settembre è nata la piccola Penelope Maria, frutto dell’amore con il compagno Valerio Pastore.

“C’era una luna bellissima, era lì per te”: Alessandra Amoroso presenta la figlia Penny

L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove l’ex star di Amici ha condiviso quattro scatti emozionanti: lei accanto alla culla della neonata, Valerio che tiene in braccio la figlia, un’immagine della luna e una nota con una frase carica di poesia.

"Quando sei nata c’era una luna bellissima.E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025 – scrive Amoroso – Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore"

La cantante, che non ha mai interrotto la sua attività musicale nemmeno durante la gravidanza, ha emozionato i fan mostrando per la prima volta la piccola Penny, subito inondata dall’affetto di amici e colleghi.

Tra i primi commenti è arrivato quello dell’amica e collega Emma Marrone, che ha scritto semplicemente: "Auguri mamma Ale". Un messaggio breve, ma carico di complicità e affetto, a suggellare ancora una volta il legame che unisce le due artiste salentine.

Il post con cui Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita di Penelope Maria ha scatenato una vera ondata di affetto sui social. Nel giro di pochi minuti, la sezione commenti di Instagram è stata letteralmente sommersa da migliaia di messaggi: fan entusiasti hanno espresso gioia e commozione, congratulandosi con i neo genitori e augurando il meglio alla piccola appena arrivata.

Accanto al calore del pubblico, non sono mancati gli auguri da parte di tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica, che hanno voluto condividere la loro felicità per il lieto evento. Tra i primi a commentare, Benjamin Mascolo, Matilde Gioli, Teresa Langella, Giorgia, Elettra Lamborghini, Mara Venier, Anna Tatangelo, Lorenzo Jovanotti, Elisabetta Canalis, Eleonora Pedron e molti altri ancora.