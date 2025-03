Amici, Valerio Scanu si lascia andare a una dichiarazione shock: ''Mi ha impedito di mettere piede a Mediaset''

News VIP

Valerio Scanu, noto ex volto di Amici, racconta un retroscena shock su una presentatrice di Mediaset. Ecco cosa ha detto.

Recentemente protagonista di Ora o Mai più sulla Rai, Valerio Scanu è tornato a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi, incarnato nel 2017 a causa di una lettera-sfogo indirizzata alla presentatrice, svelando un retroscena piuttosto pesante sull’accaduto. Ecco la sua versione dei fatti.

Amici, Valerio Scanu e la lite con Maria De Filippi

Protagonista di Amici poi vincitore del Festival di Sanremo, Valerio Scanu aveva tutte le carte in regola per essere un prodotto perfetto della fucina di talenti di Maria De Filippi. Questo, almeno fino al 2017, anno in cui Valerio ha deciso di indirizzare una lunga lettera contenente uno sfogo a Maria De Filippi, la quale non ha gradito in particolare una frase e ha deciso di querelare l’ex alunno della scuola più famosa d’Italia. Fu lo stesso Scanu ad ammettere di aver ricevuto una denuncia da parte della De Filippi ma il caso è stato archiviato dal momento che non è stato riconosciuto colpevole di diffamazione. Tuttavia, da quel momento, i rapporti tra il cantante e la presentatrice si sono guastati definitivamente. Valerio ha raccontato di averle mandato un messaggio dopo la morte di Maurizio Costanzo ma di non aver ricevuto risposta. Nel frattempo, recentemente protagonista di Ora o Mai più sulla Rai, Valerio è tornato a parlare dello spinoso argomento ai microfoni di Fanpage, rivelando:

“Se ci sono cose che mi perseguitano indipendentemente dalla mia volontà? Beh sì, ad esempio la questione della De Filippi per anni mi ha impedito di mettere piede a Mediaset. Tutt’oggi io non posso passare da Cologno Monzese, ovviamente esagero però in sostanza è così. Lasciamo perdere il lato umano, perché a distanza di dieci anni mi spiace quello che è successo, ma sotto il profilo lavorativo mi ha messo i bastoni tra le ruote”.

Valerio è tornato a gamba tesa sull’argomento ma sarà una buona mossa? Maria perdona ma non dimentica, ma questa volta sembra non aver neppure perdonato. Del resto è il cantante stesso ad ammettere che a causa di quello che è accaduto con la presentatrice è stato escluso dal sistema pur avendo talento e possedendo una discreta tecnica. È possibile che Maria e Valerio si incontrino di nuovo pubblicamente sancendo la pace? Certo in questo caso solamente l’ascensore gold di Barbara d’Urso avrebbe potuto venirci in aiuto, ma al momento con la presentatrice partenopea fuori da giochi, possiamo solo sognare.

