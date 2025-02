Amici, Francesca Tocca ha ritrovato l'amore dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro? Spunta una segnalazione

News VIP

A distanza di qualche settimana dall'annuncio della fine del matrimonio con l'ex professore di Amici, Raimondo Todaro, la ballerina Francesca Tocca avrebbe ritrovato l'amore con un nuovo compagno: ecco l'ultima indiscrezione!

L'ex professionista di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Francesca Tocca, avrebbe un nuovo amore dopo l'annuncio della fine del matrimonio con l'ex professore del talent show di Canale 5, Raimondo Todaro. Una segnalazione riporterebbe, infatti, che la ballerina avrebbe voltato pagina dopo l'addio all'ex marito.

Amici, dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, Francesca Tocca ha ritrovato l'amore?

Dall'estate 2024 si erano diffuse voci di una crisi tra i due ex professionisti di Amici, ma solo nelle scorse settimane è arrivata la conferma che tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finito l'amore e i due hanno deciso di prendere strade diverse.

I fan avevano intuito che ci fosse aria di crisi tra i due ex professionisti del talent show di Canale 5 quando dai profili social di entrambi erano scomparse le foto di coppia. Inoltre, in occasione del compleanno di Todaro, nessun messaggio o post della moglie a lui dedicato, com'è era invece accaduto negli anni precedenti e in altre occasioni di festeggiamento per la coppia.

Poi, a gennaio 2025, era arrivata la conferma definitiva della fine del loro matrimonio. Sui social Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano diffuso un comunicato con cui annunciavano la loro rottura. Su Instagram, sia la ballerina che il coreografo hanno condiviso lo stesso messaggio, confermando la fine del loro matrimonio, e che ora avrebbero intrapreso strade separate, ma sempre nel rispetto reciproco e legati dall'amore comune per la loro bambina: "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l'uno dell'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra".

Amici, spunta una segnalazione su Francesca Tocca: nuovo amore per la ballerina?

A distanza di un mese dall'annuncio della loro rottura, sembra che per Francesca Tocca sia arrivato anche un nuovo amore: una segnalazione, infatti, riporterebbe che la ballerina ed ex professionista di Amici avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno. A far trapelare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano.

L'influencer, infatti, ha ricevuto tra i tanti messaggi in DM su Instagram una segnalazione su Francesca Tocca e sul nuovo amore che sarebbe entrato nella sua vita: si tratterebbe di Davide Greco, barbiere dei vip, il quale è tra i followers della ballerina. Sui social, Marzano ha anche condiviso alcune foto di like e commenti reciproci, nonché le parole di alcuni amici di Greco, che sembrerebbero aver confermato il flirt in corso. "Vai bomber" si legge in alcuni, oppure, ancora "like corrisposti a gogo super bomber".

