Amici, Sarah Toscano tra il successo e le critiche: "Sono solo io che posso giudicare me stessa"

La giovane cantante Sarah Toscano si racconta a cuore aperto: dalla vittoria ad Amici 23 all'esperienza al Festival di Sanremo fino al successo e le critiche ricevute per il suo aspetto fisico.

Sarah Toscano è tra le artiste più amate e seguite del momento. Intervistata da Superguidatv, la giovane cantante e vincitrice della 23esima edizione di Amici ha presentato il suo primo album "Met gala" e parlato delle critiche ricevute in questi mesi per il suo aspetto fisico.

Sarah Toscano ricorda Amici e Sanremo

La 25esima edizione di Amici è partita ufficialmente domenica 28 settembre 2025 su Canale 5 con la presentazione ufficiale della nuova classe. Tra le artiste più apprezzate del momento e uscite dal talent show di Maria De Filippi c'è Sarah Toscano. Reduce dall'ultimo Festival di Sanremo e dallo straordinario successo del singolo Perfect inciso insieme a Carl Brave, la giovane cantante ha annunciato l'uscito del suo primo albume "Met gala", in uscita oggi venerdì 3 ottobre.

"Met Gala è un augurio diciamo che voglio dare a me stessa, del poter brillare un giorno come al Met Gala, voglio andare sempre più in alto, quindi ce la sto mettendo tutta [...] è un disco autobiografico in cui ho sperimentato tanti aspetti della mia persona" ha confessato Sarah ai microfoni di Superguidatv. A proposito dello straordinario successo riscontrato quest'anno, la vincitrice di Amici 23 ha ricordato anche la sua prima esperienza sul palco del Festival di Sanremo:

Partendo da Amici a tutto quello che è successo fuori, ce la sto mettendo tutta, mi sto impegnando veramente tanto e sono contenta di essere comunque ripagata in qualche modo [...] Sanremo è stato bellissimo, un’esperienza veramente incredibile. Sanremo è un palco dove chiaramente impari tanto, conosci tantissime persone, è meraviglioso stare là. Poi quest’anno non è ancora nei programmi, perché stiamo pensando all’album e alle due date, che diciamo per ora sono il focus, sono in studio tutto il giorno per quello e non ci abbiamo ancora pensato onestamente.

Sarah Toscano e il bodyshaming

Dopo aver ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo e presentato il suo album, Sarah Toscano ha parlato delle critiche ricevute durante l'estate per il suo aspetto fisico. Per chi non lo sapesse, l'ex allieva della 23esima edizione di Amici è stata protagonista di un episodio di body shaming:

Sicuramente fa male quando si tratta di leggere commenti sull’aspetto umano e non sull’aspetto artistico. A volte manca un po’ di empatia, di rispetto dai social, su certi commenti, perché non si sa mai chi c’è davanti, che cosa sta passando una persona, che cosa è passato e un minimo di empatia servirebbe. Quello che mi viene da dire sostanzialmente è che non devo sentirmi sbagliata perché qualcuno me l’ha detto, sono solo io che posso giudicare me stessa e non mi sentirò sbagliata perché qualcun altro mi ha detto che sono sbagliata.

