Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 5 ottobre: cinque allievi finiscono in sfida!

News VIP

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Gaia, Mida e Sarah Toscano.

Si è conclusa da poco la registrazione della seconda puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 5 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Gaia, che ha cantato "Nuda", Sarah Toscano e Mida, che insieme hanno presentato "Semplicemente", la canzone della serie tv Netflix intitolata Riv4li.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25

Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, ben cinque allievi sono finiti in sfida. La novità di quest'anno riguarda proprio il meccanismo di eliminazione: oltre agli ultimi due ultimi in classifica, i ragazzi della scuola dovranno votare chi mandare in sfida, esprimendo il loro voto in segreto attraverso un bigliettino. Motivo per cui, oltre a Matilde e Frasa, sono finiti a rischio eliminazione anche Anna, Flavia e Michele. Non sono mancati gli scontri in studio per i compiti assegnati dai professori durante la prima settimana. Super ospiti in studio Gaia, Mida e Sarah.

Le gare di ballo e di canto della seconda registrazione di Amici 25

La seconda registrazione di Amici 25, che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. A giudicare le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi quattro giudici d'eccezione: Garrion Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo, Paola Turci e Ilary Blasi per il canto.

Gara di ballo: Emiliano ha ballato sulle note di una canzone di Ultimo, Alessio invece sulle note di Industry Baby. Alex si è esibito con con la professionista Alessia, mentre Maria Rosaria insieme a Mattia Zenzola. Tommaso ha danzato sulle note di Save the last dance for me con Chiara. Anna si è esibita sulle note di una canzone di Geolier e Matilde sulle note di Malafemmina. Ultimo posto per Matilde.

Leggi anche Plasma nel mirino di Anna Pettinelli

Gara di canto: Valentina ha cantato 3 minuti, Gard Ritornerai, Plasma ha cantato Insuperabile, Flavia La tana del granchio, Penelope Tu si na cosa grande. Riccardo si è esibito sulle note di Margherita. Opi ha cantato Fragole buone, mentre Michelle ha portato in scena Material Girl. Infine Michele ha portato Viva la vida accompagnandosi con il violoncello. Ad avere la meglio è stata Valentina, ultimo posto per Frasa.

Scopri le ultime news su Amici.