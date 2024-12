Amici, Sarah Toscano tra i Big in gara al Festival di Sanremo: la dedica sui social di Lorella Cuccarini

News VIP

Momento d'oro per Sarah Toscano, in arte Sarah. La giovane cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 23 sarà fra i 30 Big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti.

Ieri, domenica 1 dicembre, al Tg1 sono stati annunciati i cantanti Big del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025. Tra i 30 artisti in gara è spuntato anche il nome di Sarah Toscano, la giovane cantante vincitrice della 23esima edizione di Amici.

Sarah: da Amici a Sanremo 2025

Carlo Conti ha finalmente annunciato i 30 cantanti che porterà sul famoso palco del Teatro Ariston per il suo quarto Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio 2025. Grandi conferme e diversi debutti per comporre quello che il nuovo direttore artistico della kermesse canora più seguita e famosa d'Italia ha definito il suo "bouquet musicale": dall'attesissimo ritorno di Giorgia al debutto dell'ex allieva di Amici 23, Sarah Toscano.

Una grande emozione e soddisfazione per Sarah, che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram il momento preciso in cui ha scoperto di essere tra i Big in gara a Sanremo 2025: "AAAAAAAAAAAAAA ci vediamo a Sanremo". Un'emozione grandissima anche per Lorella Cuccarini, che non ha nascosto la sua felicità sui social. "Che meraviglia! Congratulazioni" ha scritto la professoressa di canto di Amici sotto alla foto insieme alla sua ex allieva.

Insieme all'ex allieva di Amici, saliranno sul palco dell'Ariston: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia. La lista sarà completata il prossimo 18 dicembre dai quattro cantanti che usciranno vincitori dalla finale di Sanremo Giovani.

Sarah Toscano: ecco chi è la giovane cantante in gara a Sanremo 2025

Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano, è stata una delle protagoniste indiscusse della 23esima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la sua partecipazione al programma, che l'ha vista trionfare, la cantante ha pubblicato diversi brani inediti tra cui “Touchè”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy magica”, brano che l’ha portata al successo e in giro per tutta l’Italia durante l'estate con il suo “Sarah Live Summer 2024”.

Il 16 luglio 2024 ha aperto il concerto dei Black Eyed Peas a Milano, il 26 luglio ha pubblicato il singolo ‘Roulette’ e il 4 ottobre è tornata con il nuovo brano ‘Tacchi (fra le dita)’. Per Sarah, quindi, la partecipazione a Sanremo 2025 rappresenta un passo molto importante nel suo intenso percorso artistico costruito nell’ultimo anno, che le ha permesso di collezionare numerosi successi.

