Amici, Sarah Toscano e Carl Brave debuttano insieme con "Perfect" il loro primo duetto

Disponibile da oggi, Perfect è il primo brano nato dalla collaborazione tra Sarah Toscano e Carl Brave!

Carl Brave e Sarah Toscano hanno annunciato la loro hit estiva, il duetto Perfect, che ha debuttato oggi, venerdì 25 aprile. La cantante, vincitrice della precedente edizione di Amici di Maria De Filippi e reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 ha presentato la canzone insieme a Carl Brave nella giornata di ieri, quando l'artista l'ha invitata a esibirsi con lui durante la tappa romana del suo Flash Tour al Terrazzo del Pincio.

Amici, Sarah Toscano e Carl Brave annunciano la loro hit estiva: Perfect

Con un post sui social, Carl Brave ha annunciato la sua collaborazione con Sarah Toscano per la hit estiva Perfect. Il pezzo ha debuttato su tutte le piattaforme di streaming a partire dalla mezzanotte del 25 aprile. Per rivelare del loro primo duetto insieme, i due hanno pubblicato un video, anticipando anche una parte del testo: "Sasso, carta, forbice, buttiamole giù" si sente nel video pubblicato su TikTok. Nel filmato i due artisti si sfidano a "sasso, carta, forbice" a ritmo di musica.

Il nuovo album di Carl Brave, Notti Brave Amarcord, segna il suo ritorno dopo due anni da Migrazioni, conterrà nella tracklist anche il brano con Sarah Toscano. Il disco, come riporta RadioItalia.it è "il frutto di un'intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti. Le ispirazioni di Carl Brave arrivano dai viaggi, incontri, dalle strade percorse nella sua Roma".

Amici, Sarah Toscano e quel sorprendente retroscena su Maria De Filippi e il loro primo incontro

Di recente, Sarah Toscano è stata ospite del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio X moda e ha raccontato com'è stato il suo ultimo anno, che l'ha vista tironfare ad Amici 23 per poi prendere parte al Festival di Sanremo. Sull'esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi ha dichiarato: "Ad Amici mi sono divertita tantissimo, è stressante, soprattutto perché non hai il telefono, non hai la possibilità di contattare amici e parenti. Hai mezz’ora di telefono al giorno, mentre al serale il telefono te lo tolgono. Non potevi postare sui social, non puoi parlare al telefono di ciò che succede nella casetta. Io ho evitato il più possibile di guardare i social, non avevo idea di quello che la gente pensasse di me fuori. È stato molto meglio così perché non ti fai condizionare. Mi sono stupita infatti di aver vinto, non mi aspettavo di arrivare così avanti".

A proposito dell'amata conduttrice Mediaset, Sarah ha rivelato un retroscena inedito riguardante il loro primo incontro: "Maria l’ho conosciuta al primo casting. L’ansia era terribile, mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone, spero che l’abbia fatto per vedere la mia reazione, aveva detto che secondo lei la canzone non era adatta per me, sono tornata in treno piangendo, ma poi mi hanno richiamata quindi penso fosse per stimolarmi. A Sanremo l’ho sentita dopo tutto le prove, lei mi ha detto di stare tranquilla, che le classifiche non importavano. Maria è unica, non saprei qual è il suo segreto".

