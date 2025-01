Amici, Sarah Toscano svela: "Ho inviato la mia canzone per Sanremo 2025 a Maria De Filippi"

News VIP

Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione di Amici, ha rivelato che ha inviato a Maria De Filippi il brano con cui si esibirà a Sanremo 2025.

Sarah Toscano è pronta a salire per la prima volta sul palco dell'Ariston e vivere il suo Sanremo 2025: l'ex vincitrice di Amici 23 ha raccontato, in un'intervista a Fab!, del bellissimo rapporto che ha mantenuto con Maria De Filippi, conduttrice del talent show di Canale 5.

Amici, Sarah Toscano ha inviato in anteprima il brano per Sanremo 2025 a Maria De Filippi

Parlando del rapporto con la padrona di casa della scuola di Amici, Sarah Toscano ha rivelato di come, a distanza di quasi un anno dalla sua vittoria della ventitreesima edizione, Maria De Filippi sia ancora una figura presente e importante per lei. Tanto, ha raccontato a Fab!, che ha voluto che fosse una delle prime a leggere il testo di Amarcord, il brano con cui si esibirà per la prima volta sul palco dell'Ariston, seguendo le orme di altri ex allievi del talent che hanno preso parte alla kermesse canora nel corso degli anni.

"A Maria ho inviato tutto in anticipo. Le ho inviato il pezzo, le ho detto con chi facevo il duetto, le ho inviato gli outfit. Ci tengo ad avere un suo parere. Io sono cresciuta in quella scuola. Mi reputo un po’ la figlia di Maria da un certo punto di vista" ha detto entusiasta la giovane artista, aggiungendo poi che per le l'opinione della conduttrice era di grande importanza e che le era grata, perché nella scuola di Amici era cresciuta tanto.

"Devo tanto a quella scuola, a lei e a tutte le persone che ci sono dietro, tra cui anche Lorella Cuccarini, che oltre a Maria è l’altra persona che ha creduto in me dall’inizio" ha infine concluso, ricordando anche la showgirl e professoressa del talent che ha dimostrato fin dall'inizio di credere nel suo talento.

Amici, Sarah Toscano pronta a debuttare al Festival di Sanremo 2025

Con Amarcord, Sarah Toscano farà il suo debutto sul palco dell'Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Scritto da Sarah Toscano in collaborazione con Federica Abbate e Jacopo Ettorre, il brano è prodotto dal team ITACA fondato da Merk & Kremont. Nella serata dei duetti e delle cover, prevista per venerd 14 febbraio 2025, Sarah si esibirà con gli Ofenbach.

Con il suo brano, il cui titolo richiama l'omonimo film di Federico Fellini e fa riferimento a una situazione del passato di Sarah, destinata a non tornare più e che l'artista ha deciso di identificare con un luna park di notte, perché quando era ancora molto piccola trascorreva in un parco giochi le sue serate con gli amici.

L'artista salirà sul palco dell'Ariston per la prima volta e sente tutto il peso e l'emozione di calcare un palcoscenico importante per la sua carriera. Nonostante il carico di emozioni che questa esperienza porta con sé, la cantante ha anche deciso di seguire un altro consiglio che le ha dato Maria De Filippi, quello di godersi ogni momento e vivere appieno questa nuova sfida.

