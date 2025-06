Amici, frecciatina di Alessandra Celentano contro Veronica Peparini e Andreas Muller: "Per me è impensabile"

News VIP

Nel corso di un'intervista, Alessandra Celentano si è lasciata andare a quella che è parsa una frecciatina contro Veronica Peparini e Andreas Muller. Ecco cosa ha dichiarato!

Alessandra Celentano è uno dei volti di Amici di Maria De Filippi più noti al pubblico del talent show: la severa professoressa di danza è stata ospite del podcast di Marcello Sacchetta, coreografo ed ex allievo del talent, per raccontarsi. Nel corso dell'intervista, una sua affermazione non è passata inosservata e a molti è parsa una frecciatina a Veronica Peparini e Andreas Muller.

Dopo Stefano De Martino e Giulia Stabile, Marcello Sacchetta ha ospitato nel suo podcast In camerino la maestra Alessandra Celentano e, come c'era da aspettarsi, la schietta insegnante della scuola di Amici si è lasciata andare ad alcune affermazioni che non hanno mancato di suscitare qualche perplessità sul web.

Nel suo racconto, la maestra ha fatto un bilancio della sua carriera e dell'esperienza nel talent di Maria De Filippi, replicando anche alle critiche di coloro che le hannno sempre rinfacciato il suo atteggiamento severo con gli allievi: "Io penso di essere molto generosa nei confronti dei ragazzi, noi abbiamo in mano le loro vite. Nel momento in cui li illudi, gli fai credere che possono arrivare...ma gli fai solo del male e quindi io ci vedo molta generosità nell’essere così dura". Alessandra Celentano ha anche commentato il successo di un altro ex allievo della scuola, Stefano De Martino, ricordandone gli scontri avuti nella scuola, quando De Martino era uno dei tanti ballerini del talent.

Tuttavia, a far scalpore sono state alcune sue dichiarazioni che hanno fatto pensare che si trattasse di una frecciatina all'ex collega Veronica Peparini e all'ex allievo Andreas Muller. I due sono hanno intrapreso una relazione quando il percorso di Andreas nella scuola si è concluso e lo scorso anno sono diventati genitori di due gemelle, Ginevra e Penelope. La coppia, inolte, ospite a Verissimo, ha confermato che a breve convoleranno a nozze: "Il matrimonio non era nei nostri piani, non è stato il principale traguardo della nostra relazione, il sogno più grande era diventare genitori. Mi sono sentito di fare questa cosa perché ho pensato che, in quanto donna, dopo tutto quello che ha fatto per me, sarebbe stata felice di diventare mia moglie".

Ma quali parole della maestra Alessandro Celentano sono state interpretate come una frecciatina nei confronti dell'ex allievo e della coreografa? Quando, scherzando, Marcello Sacchetta le ha chiesto se avesse mai avuto una cotta per un suo allievo, la risposta della Maestra ha stupito tutti. Non solo Alessandra Celentano ha affermato di non aver mai avuto una cotta per un suo alunno, ma ha anche ammesso di trovare una simile situazione molto riprovevole:

"Ma jamais! Allora intanto proprio non esiste! É una cosa che non esiste e non deve esistere e la trovo una roba neanche pensabile. Con me non è capitato e non capiterà mai ma sì, è capitato. Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello"

Dalle sue parole è parso chiaro che la maestra trovi alquanto sconveniente che tra maestri e allievi si instaurino rapporti che vanno al di là della stima reciproca. Che abbia voluto lanciare una frecciatina alla sua ex collega Veronica Peparini?

