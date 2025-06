Amici, Rosa Di Grazia verso il Grande Fratello? Parla l'ex allieva del talent show di Maria De Filippi

News VIP

La ballerina della 20esima edizione di Amici, Rosa Di Grazia, si è raccontata senza filtri: dalla sua esperienza nella famosa scuola di Canale 5 alla possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello.

La ballerina Rosa Di Grazia è stata tra le allieve più amate e chiacchierate della 20esima edizione di Amici. Ospite a BerAlive Podcast, l'ex allieva della scuola ha ricordato la sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato della possibilità di entrare nel cast del Grande Fratello.

Rosa Di Grazia: da Amici alla Casa del Grande Fratello?

Amici 24 è finito da poche settimane, ma la produzione e Maria De Filippi sono già al lavoro per la formazione della nuova classe. In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della prossima edizione del talent show di Canale 5, un'ex allieva ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola più amata e seguita d'Italia. Stiamo parlando della ballerina Rosa Di Grazia che, ospite a BerAlive Podcast, ha dichiarato:

Amici è un’esperienza molto forte che ti prende e che ti forma personalmente e artisticamente. Sei catapultato in una bolla e allo stesso tempo trascorri dei mesi in quella bolla e poi vieni catapultata nuovamente nel mondo reale. Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male, ma non perché sia stata l’esperienza a farmi del male...Poi c’è stata la questione amorosa, il fatto di non avere più tutto organizzato dalla mattina alla sera, quindi svegliarsi, vai a danza, vai in sala, fai quello, la sera vai a letto, devi riprendere, ristabilire la tua vita da capo. Quindi c’è voluto un pochino a riprendermi.

La ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini, che è arrivata alla fase Serale del talent show ed ha vinto il Premio Prova TIM Danza, ha poi parlato dei rapporti di amicizia con i suoi ormai ex compagni di avventura. Senza mezzi termini, Rosa ha rivelato di essere rimasta in contatto con alcuni di loro:

Mi sento con alcuni di loro, poi fuori ognuno prende la sua strada ovviamente. Mi sento con alcuni, certo è una cosa sporadica, ma può capitare di rivederci. Mi sento tanto cresciuta in questi anni e questa ragazza non la rinnego e la riconosco. Io lì dentro sono sempre stata me stessa, anche se ricordiamoci che è un programma televisivo con le sue dinamiche, ma non è il Grande Fratello con le telecamere tutto il giorno.

Rosa Di Grazia smentisce la sua partecipazione al Gf

Dopo aver ricordato la sua lunga e indimenticabile esperienza nella scuola di Amici 20, che è stata segnata anche dalla storia d'amore con il cantante Deddy (Dennis Rizzi), Rosa Di Grazia ha parlato di progetti futuri e della possibilità di rivederla nel cast di qualche programma televisivo. Sempre nel podcast BerAlive, la ballerina ha ammesso di sognare di fare cinema e spiegato perché, al contrario della collega Shaila Gatta, non è interessata a entrare nella Casa del Grande Fratello:

Io non lo farei. Non avrei paura di stare chiusa, quello lo supererei. Io con Amici poi ho vissuto un’esperienza simile, perché nella mia edizione siamo stati chiusi senza contatti per via del Covid. Al GF non mi sentirei utile. Io ad Amici sapevo di avere le mie cose da fare, non che mi sveglio e devo fare liti e dinamiche.

Con queste parole, quindi, Rosa ha smentito una sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, deludendo quei fan che speravano di rivederla sul piccolo schermo. Un vero peccato anche per le dinamiche del Gf, visto che la ballerina, con la sua determinazione, carisma e spontaneità, avrebbe attirato l'attenzione di molti. Chissà che non ci ripensi...

