Amici, ritorno di fiamma tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli?

Tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, entrambi ex allievi di Amici di Maria De Filippi, è in corso un ritorno di fiamma? Scopriamolo insieme.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono conosciuti nel corso della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, anche se la loro relazione è nata solo una volta conclusa l'avventura nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo alcuni anni vissuti insieme, innamorati ed entrambi lanciati nei rispettivi campi di lavoro, la coppia ha annunciato di aver deciso di lasciarsi. Ma, di recente, dopo la partecipazione di Nunzio all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi in qualità di naufrago, pare che tra i due ci sia un possibile ritorno di fiamma.

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli: ritorno di fiamma?

Nell'estate del 2023, scioccando i fan di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano aveva postato un messaggio sui social che aveva tutta l'aria di essere un'indiscrezione sulla rottura con la ballerina conosciuta nel talent di Canale5. A confermare la fine della loro storia d'amore era poi intervenuta anche Cosmary Fasanelli, la quale aveva risposto alle domande dei fan raccontando che non c'erano stati tradimenti di alcun tipo, ma che la loro rottura era stata causata da divergenze caratteriali:

"Dico in minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita. Che ci sono tradimenti o altro...Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni a un certo punto, dopo un po’ capire e prendere una decisione. Non c’è bisogno di farne un dramma. Vi chiedo di rispettare anche questa decisione, di rispettare me e di rispettare lui"

Tra i due, tuttavia, ci sono stati anche scambi accesi di frecciatine, dopo che l'ex ballerino è stato ospite di Fabrizio Corona nel suo podcast e lì aveva lanciato accuse contro Cosmary, dichiarando di essere stato tradito da lei con Alex Wyse, con cui la ballerina aveva avuto una storia mentre era nella scuola. Accuse che Cosmary aveva poi respinto. Stando così la situazione, non sembrava certo possibile un ritorno di fiamma tra i due, eppure, sembra che si stia verificando un riavvicinamento tra i due ex ballerini.

Amici, potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Nunzio e Cosmary?

Dopo la fine del loro rapporto, Nunzio Stancampiano si è lanciato nel suo lavoro e ha cercato di prendere parte ad altri programmi tv, decidendo di salpare per l'Honduras come naufrago della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Le dure condizioni del reality, tuttavia, hanno spinto Nunzio ad abbandonare il gioco, ritirandosi dopo poche settimane.

In seguito al suo ritorno dall'isola, pare che il ballerino e Cosmary Fasanelli siano stati avvistati insieme, alimentando così le voci di un possibile ritorno di fiamma. A riportare la segnalazione è stata la gossippara Deianira Marzano, che ha riportato sui social le foto e le parole di un'utente, che ha visto nello stesso locale i due ex allievi di Amici. Considerando la modalità piuttosto accesa con cui i due si sono detti addio, è parso assurdo all'utente in questione che i due ballerini avessero deciso di riprovarci, come riporta anche nel messaggio a Deianira Marzano: "Cosmary e Nunzio insieme ieri sera...Mi sembra assurdo, giuro".

