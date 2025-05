Amici, Raimondo Todaro svela un retroscena su Francesca Tocca: "All'inizio non la sopportavo, poi..."

News VIP

In una recente intervista, l'ex professore di Amici, Raimondo Todaro, è tornato a parlare di Francesca Tocca, sua ex moglie svelando un retroscena sulla loro storia.

Intervistato di recente per il podcast Passi di danza, Raimondo Todaro, ex professore di Amici di Maria De Filippi, è tornato a parlare della sua ex moglie, la ballerina Francesca Todaro. La coppia ha annunciato ufficialmente la separazione dopo mesi di rumors su una crisi tra di loro, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene della loro bambina, Jasmine.

Amici, Raimondo Todaro svela: "Quando ho conosciuto Francesca Tocca la trovavo insopportabile"

L'ex professore di Amici ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua storia d'amore con Francesca Tocca. La coppia si è separata - per la seconda volta - dopo 10 anni di matrimonio, ma prima ancora di essere marito e moglie, i due ballerini sono stati anche partner sulla pista.

E, infatti, inizialmente ha svelato Raimondo Todaro, tra loro c'era solo la danza a unirli e la sua prima impressione della ballerina non fu certo positiva: "Quando ho iniziato a ballare con lei, mi stava antipatica. Non la sopportavo perché ai miei occhi se la tirava da morire, a pelle non mi faceva simpatica. Però era un fenomeno, la più brava ballerina che c'era in Italia a mani basse. Quindi anche se mi stava antipatica, me la facevo andare giù".

Ovviamente, la situazione è cambiata quando la loro conoscenza si è approfondita, al punto che Todaro ha ammesso che la compagna di ballo era l'esatto opposto di come si presentava: tenera e affettuosa, una "tigre nel ballo, ma nella vita un agnellino". Il loro legame è cresciuto al punto che, tre anni dopo il loro primo incontro, qualcosa è cambiato: Francesca Tocca aveva deciso di ballare con un altro partner e questo ha scatenato la gelosia di Todaro e l'ha portato a realizzare i suoi sentimenti per la ballerina.

Amici, Francesca Tocca parla della separazione da Raimondo Todaro

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in una delle puntate di qualche settimana fa, Francesca Tocca ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Riamondo Todaro. L'annuncio della fine della loro storia è arrivato a inizio anno, dopo mesi di rumors su una crisi che li avrebbe allontanati già dall'estate.

Ai microfoni di Verissimo, la professionista di Amici - programma che l'ha riaccolta di recente tra i ballerini del Serale - ha raccontato, con voce emozionata, che anche se è stata una separazione dolorosa per entrambi, è stato anche un passo necessario.

Perché, finalmente, hanno riacquistato la giusta serenità e il loro rapporto è tornato a essere basato sul rispetto reciproco: "Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare questo rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e dei nostri genitori, più andavamo avanti e più ci facevamo del male. Quindi, da persone mature...e lo so, sembra folle da dire, con lui c'è un bene che va oltre e quando capisci che lasciar andare una persona è per il suo bene, lo fai. Poi un domani, chi sa, ma ora abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. La nostra è stata una decisione presa di comune accordo".

Scopri le ultime news su Amici