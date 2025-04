Verissimo, Francesca Tocca racconta della fine della sua storia d'amore con Raimondo Todaro

News VIP

Ospite a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 13 aprile, Francesca Tocca ha raccontato della fine del matrimonio con Raimondo Todaro e del suo ritorno nella scuola di Amici come professionista.

Francesca Tocca è una delle professioniste di Amici di Maria De Filippi: ballerina di talento dall'animo sensibile, aveva lasciato il talent di Canale 5 prima dell'inizio della 24esima edizione insieme al marito Raimondo Todaro. Tuttavia, da quando la coppia ha annunciato di essersi ufficialmente separata, Francesca Tocca ha deciso di tornare nel cast di professionisti e ospite a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 13 aprile, ha raccontato cosa ha provato nel far ritorno nella scuola di Amici e come sta vivendo questi primi mesi di separazione dal marito ed ex professore del talent.

Verissimo, Francesca Tocca è tornata ad Amici 24: la ballerina svela cosa ha provato nel far ritorno nel talent

Francesca Tocca è ufficialmente tornata nel cast di professionisti di Amici 24 e a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ha rivelato quanto sia stato importante per lei essere di nuovo in quella che è la sua casa e con persone che ama e stima molto: "Stono tornata ad Amici e sono contenta di fare questa intervista collegandomi dallo studio del programma. Solitamente sono abituata a ballare qui, ma è bello anche così". La ballerina ha rivelato che inizialmente era preoccupata di far ritorno nel talent show e che si era chiesta come avrebbe vissuto l'esperienza nel programma di Canale 5, ma non appena ha rimesso piede in studio tutta la paura è svanita ed è stato "come se non me ne fossi mai andata" ha rivelato emozionata alla conduttrice di Verissimo.

L'addio al talent show di Amici di Maria De Filippi era avvenuto a settembre, poco prima dell'inizio della 24esima edizione del programma: insieme al marito Raimondo Todaro, Francesca Tocca aveva deciso di prendersi un periodo di pausa dal mondo della tv, per concentrarsi sulla famiglia che aveva costruito con il ballerino ed ex professore. Su di loro circolavano voci di una crisi già durante l'estate, ma la conferma della fine della loro storia è arrivata con l'inizio dell'anno nuovo.

In prossimità del Serale di Amici 24, Francesca Tocca ha deciso di far ritorno nel programma ed è stata accolta con calore da Maria De Filippi. Sul suo ritorno nel programma, la ballerina ha raccontato che per lei è stato un passo importante, perché ha sempre ballato, fin da piccola, e anche sua figlia Jasmine, nata dall'unione con Todaro, l'ha incoraggiata a tornare a ballare in tv: "Lei è contentissima che io sia tornata, è stata una lotta quando ho deciso di fermarmi. Da piccola non capiva, voleva che restassi con lei, ora, invece vuole che balli, mi vuole vedere felice ed è fiera della sua mamma, glielo leggo negli occhi".

Verissimo, Francesca Tocca racconta della fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro

Per la prima volta, dopo l'annuncio della separazione tra lei e Raimondo Todaro, pubblicato sui social, Francesca Tocca ha parlato pubblicamente della fine del suo matrimonio con l'ex professore di Amici. La ballerina ha raccontato, con voce emozionata, che anche se è stato doloroso, ora, entrambi sono sereni e hanno un bellissimo rapporto, basato sul rispetto reciproco: "Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare questo rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e dei nostri genitori, più andavamo avanti e più ci facevamo del male. Quindi, da persone mature...e lo so, sembra folle da dire, con lui c'è un bene che va oltre e quando capisci che lasciar andare una persona è per il suo bene, lo fai. Poi un domani, chi sa, ma ora abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. La nostra è stata una decisione presa di comune accordo".

Francesca Tocca ha poi ribadito non solo la massima stima e affetto per l'ex compagno, con cui ha avuto una lunga storia d'amore, ma ha anche voluto smentire con forza i rumors che circolavano su di lei e sulla sua presunta nuova fiamma. In merito ai gossip, la ballerina è stata categorica: si è rassegnata a essere spesso al centro di rumors e pettegolezzi, ma ammette che è qualcosa che ancora le pesa. "Non tanto per me, ma per la mia famiglia e mia figlia" ha ammesso, aggiungendo "c'è tanta gente sui social che non vede l'ora di trovare cose a cui appigliarsi, io accetto le critiche, ma a volte vedo che c'è cattiveria, che si va oltre e questo è brutto. C'è gente che esprime le proprie idee con cattiveria e questo mi dispiace, ma per loro".