TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici, nuovo progetto per Andreas Muller: "È una nuova versione di me"
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici, nuovo progetto per Andreas Muller: "È una nuova versione di me"

Eleonora Gasparini

Il ballerino Andreas Muller sorprende sui social: il vincitore della 16esima edizione di Amici si è raccontato e anticipato i suoi prossimi progetti futuri.

Amici, nuovo progetto per Andreas Muller: "È una nuova versione di me"

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici. Nell'attesa, l'ex amatissimo allievo della scuola e oggi ballerino professionista Andreas Muller ha deciso di raccontarsi a cuore aperto sui social e rivelare ai suoi numerosi fan di essere pronto per una nuova avventura professionale.

Nuova e inedita avventura per Andreas Muller dopo Amici

La nuova edizione di Amici è ormai alle porte. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la prima puntata andrà in onda domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Il fortunato talent show di Maria De Filippi riprenderà il consueto appuntamento domenicale, per poi continuare a tener compagnia al pubblico con il daytime, dal lunedì al venerdì dalle 16.10 fino alle 16.45 circa, subito dopo la puntata di Uomini e Donne.

In attesa di scoprire i protagonisti della 25esima edizione, un ex allievo è finito al centro dell'attenzione mediatica per alcune sue dichiarazioni sui social, che hanno sorpreso tutti. Stiamo parlando del ballerino Andreas Muller, che ha deciso di raccontarsi senza filtri su Instagram e parlare del suo nuovo progetto lavorativo.

Andreas Muller apre un negozio: l'annuncio sui social

Andreas Muller è pronto per una nuova e inedita avventura. L'amatissimo vincitore della 16esima edizione di Amici ha deciso di rompere il silenzio sui social e fare un bilancio della sua carriera. Il ballerino ha ricordato il suo percorso nella danza, spiegando le difficoltà di una carriera che non sempre garantisce stabilità economica.

"In questi quasi 10 anni ho vissuto esperienze bellissime. Ma come in tutti i mestieri ci sono rinunce e sacrifici. Ho scelto di rimanere in Italia per amore della mia famiglia, rinunciando a esperienze all’estero. Volevo restare vicino a Veronica e avevo il desiderio di diventare padre" ha dichiarato Andreas, oggi padre di due splendide gemelline nate dall'amore con la coreografa Veronica Peparini. Proprio per amore della sua famiglia, il ballerino ha deciso di "mettere da parte" la danza e dedicarsi a un nuovo progetto, ovvero l'apertura di un negozio:

Leggi anche Cambiano le regole di Amici 25?

Oggi si lavora molto per la gloria, ma a lungo andare non basta. La gloria non paga i costi del presente e del futuro, a meno che uno non abbia rendite o fortune personali. Questo settore è cambiato molto e non sempre in meglio [...] Tranquilli, continuerò a lasciare la porta aperta all'arte. Ballerò dove avrò il piacere di ballare. Di certo non mollo quello che è stato uno dei miei primi amori nella vita finchè le gambe reggeranno. È una nuova versione di me. Non lo faccio spesso, ma ho deciso di raccontarvelo. Spero che questo negozio abbia la stessa fortuna che ho avuto io nella danza. Grazie a chi mi sostiene da sempre.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, anticipazioni della prima puntata: un amatissimo ex tronista passa al trono over
news VIP Uomini e Donne, anticipazioni della prima puntata: un amatissimo ex tronista passa al trono over
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si gode il relax in piscina: nessun ritorno nel programma?
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si gode il relax in piscina: nessun ritorno nel programma?
Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli lancia una frecciatina al programma?
news VIP Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli lancia una frecciatina al programma?
Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2025: Manuela gelosa, Niko le nasconde qualcosa...
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2025: Manuela gelosa, Niko le nasconde qualcosa...
Can Yaman e Sara Bluma presto genitori? L'attore turco vuole diventare papà
news VIP Can Yaman e Sara Bluma presto genitori? L'attore turco vuole diventare papà
Uomini e Donne, Ruggiero D'Andrea fa chiarezza dopo i rumors sulla sua nuova fiamma
news VIP Uomini e Donne, Ruggiero D'Andrea fa chiarezza dopo i rumors sulla sua nuova fiamma
Uomini e Donne, Anticipazioni: Cristiana è la nuova tronista! (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, Anticipazioni: Cristiana è la nuova tronista! (VIDEO)
Uomini e Donne, Flavio Ubirti è il primo tronista ufficiale: il video
news VIP Uomini e Donne, Flavio Ubirti è il primo tronista ufficiale: il video
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV