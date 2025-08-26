Amici, nuovo progetto per Andreas Muller: "È una nuova versione di me"

News VIP

Il ballerino Andreas Muller sorprende sui social: il vincitore della 16esima edizione di Amici si è raccontato e anticipato i suoi prossimi progetti futuri.

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici. Nell'attesa, l'ex amatissimo allievo della scuola e oggi ballerino professionista Andreas Muller ha deciso di raccontarsi a cuore aperto sui social e rivelare ai suoi numerosi fan di essere pronto per una nuova avventura professionale.

Nuova e inedita avventura per Andreas Muller dopo Amici

La nuova edizione di Amici è ormai alle porte. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la prima puntata andrà in onda domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Il fortunato talent show di Maria De Filippi riprenderà il consueto appuntamento domenicale, per poi continuare a tener compagnia al pubblico con il daytime, dal lunedì al venerdì dalle 16.10 fino alle 16.45 circa, subito dopo la puntata di Uomini e Donne.

In attesa di scoprire i protagonisti della 25esima edizione, un ex allievo è finito al centro dell'attenzione mediatica per alcune sue dichiarazioni sui social, che hanno sorpreso tutti. Stiamo parlando del ballerino Andreas Muller, che ha deciso di raccontarsi senza filtri su Instagram e parlare del suo nuovo progetto lavorativo.

Andreas Muller apre un negozio: l'annuncio sui social

Andreas Muller è pronto per una nuova e inedita avventura. L'amatissimo vincitore della 16esima edizione di Amici ha deciso di rompere il silenzio sui social e fare un bilancio della sua carriera. Il ballerino ha ricordato il suo percorso nella danza, spiegando le difficoltà di una carriera che non sempre garantisce stabilità economica.

"In questi quasi 10 anni ho vissuto esperienze bellissime. Ma come in tutti i mestieri ci sono rinunce e sacrifici. Ho scelto di rimanere in Italia per amore della mia famiglia, rinunciando a esperienze all’estero. Volevo restare vicino a Veronica e avevo il desiderio di diventare padre" ha dichiarato Andreas, oggi padre di due splendide gemelline nate dall'amore con la coreografa Veronica Peparini. Proprio per amore della sua famiglia, il ballerino ha deciso di "mettere da parte" la danza e dedicarsi a un nuovo progetto, ovvero l'apertura di un negozio:

Oggi si lavora molto per la gloria, ma a lungo andare non basta. La gloria non paga i costi del presente e del futuro, a meno che uno non abbia rendite o fortune personali. Questo settore è cambiato molto e non sempre in meglio [...] Tranquilli, continuerò a lasciare la porta aperta all'arte. Ballerò dove avrò il piacere di ballare. Di certo non mollo quello che è stato uno dei miei primi amori nella vita finchè le gambe reggeranno. È una nuova versione di me. Non lo faccio spesso, ma ho deciso di raccontarvelo. Spero che questo negozio abbia la stessa fortuna che ho avuto io nella danza. Grazie a chi mi sostiene da sempre.

