Amici, nuovo e prestigioso ruolo per Elena D'Amario: l'annuncio sui social

Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice al Serale di Amici 24, l'amata ballerina professionista Elena D'Amario ha ottenuto un incarico prestigioso nella compagnia di danza, la Parsons Dance.

Momento d'oro per Elena D'Amario. Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice del Serale della 24esima edizione di Amici, la ballerina professionista ha ottenuto un altro prestigioso e importante incarico: un ruolo manageriale all’interno della nota compagnia di danza internazionale, la Parsons Dance.

Elena D'Amario nel Consiglio di Amministrazione della Parsons Dance

Da allieva a giudice del Serale, Elena D'Amario è stata ed è uno dei grandi punti di riferimento di Amici. Nata a Pescara il 17 giugno 1990, la ballerina ha saputo trasformare la sua passione per la danza in una carriera ricca di successi e prestigiosi riconoscimenti. Grazie al suo grande talento e forte personalità è riuscita a conquistare anche il grande pubblico.

Per l'amata ballerina professionista, però, sta per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera visto che è stata scelta per ricoprire un ruolo manageriale all’interno della Parsons Dance, la famosa compagnia di danza che l’ha vista crescere e formarsi a New York. "Siamo entusiasti di annunciare che l’ex ballerina di Parsons Elena D’Amario si è unita al nostro Consiglio di Amministrazione" si legge nel comunicato della scuola di danza internazionale:

Nata a Pescara, Italia, Elena ha studiato moderno, balletto, contemporaneo e tip tap prima di venire a New York nel 2010 per servire come apprendista Parsons Dance. È diventata membro della compagnia a tempo pieno dal 2011-2019 per poi tornare in Italia, dove è una delle principali personalità televisive di Amici di Maria De Filippi, il celebrato spettacolo con gare di canto e ballo e mentore di innumerevoli studenti di danza. Durante tutto questo, ha continuato a dimostrare la sua devozione alla Parsons Dance. Elena ha contribuito molto al successo dei nostri tour italiani, dopo il suo mandato in compagnia. Si è esibita con noi, e ha allargato il nostro pubblico promuovendoci ai suoi numerosi fan. “Elena è un’ispirazione per me. ” dichiara David. È un’artista molto importante in Italia, e sono entusiasta che stia ricoprendo un ruolo più importante nella famiglia Parsons. ” Grazie infinite, Elena, per aver fatto questo passo successivo con noi.

Elena D'Amario tornerà ad Amici? Parla lei

Il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Parsons Dance influenzerà la partecipazione di Elena D'Amario alla prossima edizione di Amici? Tutto sembra ancora in bilico. In una recente intervista rilasciata a noi di Comingsoon.it, la professionista ha parlato della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, che quest'anno l'ha vista tra i giudici del Serale insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus, e rivelato che è ancora presto per parlare dei suoi progetti futuri:

Mi porto dietro tanta emozione e anche tanto orgoglio. Credo di essere riuscita a stare accanto ai ragazzi in un'altra veste, ma con tanta empatia e ammirazione per quello che fanno tutti i giorni. Se tornerò il prossimo anno? Non lo sappiamo ancora.

