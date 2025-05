Amici 24, Intervista esclusiva a Senza Cri: "Oggi so chi sono con coraggio. 'TOKIO NITE' è un viaggio fantastico"

News VIP

L'artista Senza Cri si racconta in un'intervista esclusiva ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nella scuola di Amici 24, il fortunato talent show di Maria De Filippi, all'uscita del suo EP "TOKIO NITE".

Abbiamo intervistato in esclusiva Senza Cri. Entra nella famosa scuola di Amici a settembre 2024 nel team di Lorella Cuccarini e, grazie al suo talento, alla sua grinta e forte personalità, riesce in poco tempo a conquistare l'attenzione del pubblico e della critica. Il suo è un percorso ricco di emozioni e soddisfazioni, in cui presenta la sua personale visione della musica. Il nome d’arte rappresenta a pieno i valori che porta anche in ogni sua canzone, e che appartengono alla nuova generazione, che vive nella necessità di conoscersi e raccontarsi senza giudizio. Tra le voci più amate e apprezzate della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi, come dimostrano anche i numeri social, il 14 maggio Senza Cri pubblica il nuovo singolo “TOKYO NITE”, che anticipa l’uscita dell’omonimo EP per Warner Music Italy e che contiene alcuni dei brani presentati proprio nella scuola come "Madrid", "Grande Muraglia" e "Tutto l'odio".

Ecco cosa l'artista Senza Cri ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per la scrittura e la musica alla sua indimenticabile esperienza nella scuola di Amici fino alla pubblicazione del suo primo EP "TOKYO NITE", un vero e proprio viaggio alla scoperta della sua sensibilità più profonda.

Nella scuola di Amici hai avuto modo di approfondire il tuo lato artistico e conoscere aspetti di te che non conoscevi. Che esperienza è stata?

Un'esperienza incredibile, a volte faccio fatica ancora a crederci, mi sveglio e spero di essere ancora nella casetta. Mi ha dato così tanto, che manca. Ho veramente messo a nudo la mia persona e sono molto felice di averlo fatto. Ho scoperto tante cose di me che sapevo e che non volevo o che non sapevo proprio. Credo che sia un profondo atto di coraggio aprirsi e sono felice di averlo fatto lì perché è un posto incredibile.

Hai imparato finalmente ad apprezzarti un po' di più?

Alla fine si. Io in generale vivo molto l'autocritica, ma sicuramente mi apprezzo molto. Apprezzo il fatto che oggi mi conosco in una chiave diversa, mi conosco in un modo che non può togliere niente a nessuno, può solo dare a me la possibilità di vivermi nella mia libertà.

C’è stato un consiglio ricevuto durante il programma che si è rivelato più prezioso col tempo? A chi senti di dover dire grazie oggi?

Devo ringraziare Maria per aver creduto in me dal principio. Non ero facile anche solo come progetto musicale per il programma, l'ho ringraziata sempre per questo. Lei mi ha mosso una critica, che è stata poi un consiglio, ovvero quella di smettere di nascondermi e di lasciarmi andare. Io ho sempre messo in ombra chi ero, ma allo stesso tempo avevo una forte necessità di emergere e l'unico modo per farlo era tirare fuori la testa dall'acqua. E quello era il momento giusto. Maria mi ha svegliato del tutto, le sarò sempre gratə per la critica e per il consiglio. È una persona molto intelligente e molto presente.

Lorella Cuccarini ha creduto in te sin dal primo giorno e ha lottato con te fino alla fine, quanto è stato importante il suo sostegno?

Lorella è sempre stata una carezza per me, dal primo all'ultimo giorno. Ancora oggi ci sentiamo, mi supporta tanto anche fuori. Ho scoperto una persona stupenda, una donna meravigliosa. Sono felice di aver condiviso questo percorso con lei, anche se adoro anche Anna. In realtà anche Rudy mi ha aiutato tanto. Lorella è stata veramente importante perché è stata una mamma-maestra, proprio come la mia vera mamma quindi mi sono sentitə subito a mio agio. Ho vissuto quello che vivo a casa.

È stata un'edizione ricca di talenti, ma anche di inaspettate sorprese. Ti aspettavi che alla fine vincesse TrigNO la categoria canto?

L'avevo messo in conto. Il programma è sorprendente, ma Pietro al Serale ha dato tanto di sé, ha fatto un bellissimo switch. Ognuno di noi meritava uno spazio e credo che, a prescindere dalla vittoria, ognuno di noi se lo sia preso. TrigNO a modo suo è molto forte, io apprezzo gli outsider come lui perché lo sono anche io. È stato una vera scoperta umana per me, gli voglio tanto bene. Quando l'ho visto dopo la finale gli ho detto 'non ci credi manco te eh?!' (ride ndr). In generale tutti mi hanno lasciato qualcosa. Mi mancano tutti, siamo un gruppo unitissimo. Una cosa che ci siamo sempre detti è che comunque vadano le cose tra di noi, da qui a per sempre, questa esperienza sarà sempre solo nostra. Amici 24 è nostro e lo porteremo dentro di noi sempre. Abbiamo una polaroid di quello che eravamo a 20 anni.

Cosa ti porterai dietro di questa esperienza?

Oggi so chi sono con coraggio, mi porto il bello e il brutto di tutto quello che può essere l'emotività, che io ho bella forte, e soprattutto mi porto dietro tutte le persone di quel programma che sono molto importanti per me, mi hanno dato tantissimo e mi hanno aperto gli occhi su chi sono e cosa voglio. Non rimpiango nulla, sicuramente avrei potuto ostinarmi meno a farmi autosabotaggio, ma è servito anche quello. Sono felice, mi sento vincente.

Il 14 maggio è uscito il tuo nuovo singolo che sarà nel tuo EP disponibile il 30 maggio. Come nasce questo nuovo progetto musicale?

L'EP nasce dalla volontà di fare un viaggio perché Amici per me è stato un viaggio e quindi volevo portare tutti in vacanza con me. La maggior parte dei titoli sono città e posti, per me i posti sono sempre le persone. Con questo progetto volevo dare un'estetica chiara e definita di chi sono e di com'è il mio sound. Volevo portare tutti in un altro posto, in un cyber dream, e dare le chiavi di una porta che porta in uno spazio nuovo, che sono io. Vi assicuro che c'è una vista mozzafiato, soprattutto tanta verità e tanto cuore. Sono molto soddisfattə, l'amore delle persone mi ha riempito e fatto capire quanto sia importante fare questo lavoro.

C'è un feat che ti piacerebbe fare con un artista nazionale o internazionale?

Ce ne sono tantissimi. Oggi, però, forse non ne farei perché è il momento di fare ascoltare ancora chi sono. Vorrei dare ancora di più di me, sicuramente non mancheranno le collaborazioni, io amo stare in studio e condividere. Arriverà anche quel momento.

Se ti dicessi Sanremo?

È sempre bello fare Sanremo. Vorrei farlo sicuramente divertendomi e soprattutto sapendo che sto sfruttando quel palco per lanciare un messaggio importante. La musica per me è comunicazione, ho bisogno di sapere che ci andrò con la canzone giusta, con qualcosa da dire.

Progetti futuri?

Ci sarà un bel giro di Instore, voglio abbracciare tutti, tanti live durante e dopo l'estate e poi...io sto già scrivendo. Non mi fermo.

