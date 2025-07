Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli non si nascondono più: sono tornati insieme!

News VIP

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, ex allievi di Amici di Maria De Filippi, avrebbero ripreso a frequentarsi, come dimostrano le continue segnalazioni su di loro.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli non sembrano intenzionati a nascondersi più: i due ex ballerini di Amici di Maria De Filippi, infatti, avrebbero deciso di tornare insieme e riprendere a frequentarsi dopo la fine della loro storia, avvenuta due anni fa. A confermarlo ci sarebbero diverse segnalazioni che sono diventate sempre più frequenti nelle ultime settimane.

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli avvistati insieme

Entrambi allievi della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli hanno intrapreso una frequentazione solo dopo la fine del talent show di Canale5. Nella scuola, infatti, la ballerina si era avvicinata molto al cantante Alex Wyse e solo fuori dalle logiche della trasmissione aveva invece scoperto di avere molto in comune con Nunzio Stancampiano, latinista della sua classe ad Amici 21. La loro relazione aveva fatto sognare i fan, che li avevano seguiti sui social e avevano notato la nascente complicità tra i due ex allievi.

Purtroppo, nell'estate del 2023, Nunzio e Cosmary avevano annunciato la rottura, dopo settimane di rumors su una crisi che li aveva divisi. Cosmary aveva chiesto ai followers di avere rispetto per la sua privacy e di non chiedere costantemente cosa fosse accaduto, anche perché a divivderli ci sarebbero state delle differenze caratteriali. Purtroppo, però, poche settimane dopo l'annuncio che la sua storia con la ballerina era terminata, Nunzio Stancampiano era intervenuto sui social e aveva accusato l'ex fidanzata di averlo tradito con Alex Wyse. Cosmary aveva smentito le accuse e tra loro i rapporti si erano interrotti in maniera definitiva.

Entrambi si erano concentrati sulle rispettive carriere e, infatti, Nunzio aveva partecipato all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, un'esperienza che seppur breve gli ha permesso di mettersi alla prova in un ambiente del tutto nuovo. Dopo la partecipazione al game show di Canale 5, però, erano iniziati gli avvistamenti di Nunzio e Cosmary insieme. Diversi fan, infatti, avevano riportato di averli avvistati negli stessi luoghi e che i due sembravano in ottimi rapporti. Perciò, tutti si erano chiesti se non fosse vicino un ritorno di fiamma tra i due ex allievi di Amici.

Amici, è ritorno di fiamma per Nunzio e Cosmary: i due non si nascondono più

Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni su Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli: i due ex allievi di Amici sono, infatti, stati avvistati insieme in diverse occasioni e in atteggiamenti molto amichevoli, tanto da spingere i fan a chiedersi se non ci fosse un ritorno di fiamma in corso. La segnalazione più recente è stata riportata da Deianira Marzano, alla quale è stata inviata la foto dei due ballerini insieme al concerto di Geolier a Napoli, all'Ippodromo di Agnano, sabato 26 luglio.

Lo scatto divulgato da Marzano mostra i due ballerini molto vicini, intenti a cantare una canzone del rapper guardandosi negli occhi, molto presi l'uno dall'altra. Anche nel corso della festa di compleanno di Teresanna Pugliese, che è stata concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi con Nunzio, il latinista e Cosmary sono apparsi insieme e in atteggiamenti molto confidenziali.

