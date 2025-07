Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli avvistati ancora insieme: è ritorno di fiamma?

News VIP

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, i due noti ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, sono stati avvistati ancora insieme. Che ci sia un ritorno di fiamma?

Sono trascorsi quasi due anni da quando Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli hanno annunciato la fine della loro relazione: i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, infatti, si erano conosciuti nel talent show di Canale 5 e avevano intrapreso una relazione poco dopo la fine del programma. Nel 2023 avevano poi deciso di chiudere la loro storia, ma da qualche settimana si susseguono avvistamenti dei due ex allievi insieme: che ci sia un ritorno di fiamma?

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli avvistati insieme!

Entrambi concorrenti dell'edizione numero 21 di Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono ritrovati e innamorati solo una volta conclusa l'esperienza nel talent show. Questo perché all'interno del programma, la ballerina si era avvicinata molto ad Alex Wyse. Dopo la rottura con il cantante, Cosmary e Nunzio si erano ritrovati e i due ballerini erano usciti allo scoperto, ufficializzando così la loro relazione. Nonostante tutto sembrasse procedere per il meglio, due anni fa, dopo settimane di rumors che li vedevano in crisi, Nunzio e Cosmary hanno confermato di aver deciso di chiudere la loro storia d'amore.

Una decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia e che è stata seguita da momenti di tensione per i due ex allievi di Amici. Nunzio, infatti, ha più volte ribadito che nella loro relazione ci fossero terzi incomodi ed è arrivato a dichiarare che Cosmary lo aveva tradito con Alex Wyse, con cui la ballerina è rimasta in rapporti amichevoli. Accuse pesanti, che hanno spinto Cosmary a intervenire sui social, per smentire le parole dell'ex fidanzato: "Non è dovuto che io debba parlare del brutto. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita. Che ci sono tradimenti o altro...Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni a un certo punto, dopo un po’ capire e prendere una decisione. Non c’è bisogno di farne un dramma. Vi chiedo di rispettare anche questa decisione, di rispettare me e di rispettare lui".

Da quei momenti, sono trascorsi due anni, durante i quali entrambi gli ex allievi di Amici hanno deciso di concentrarsi sul loro percorso lavorativo e, infatti, Nunzio è stato tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2025, anche se la sua permanenza è durata poco tempo. Ma, sembra che qualcosa li abbia comunque spinti l'uno verso l'altra, tanto che, già qualche settimana fa, c'era stato un avvistamento dei due insieme.

Amici, ritorno di fiamma per Nunzio e Cosmary?

Dopo una segnalazione di qualche settimana fa che rivelava che Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli erano stati avvistati insieme, nelle scorse ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una nuova indiscrezione sulla coppia di ex allievi di Amici. I due ballerini, infatti, si sono recati in Sicilia, per godersi un po' di relax estivo.

A rivelare della loro presenza è stata un'utente che ha chiesto di restare anonima e ha riportato che i due ex allievi del talent di Canale 5 erano "Ad Adrano per il saggio di una palestra e ai giardini Naxos". Un'ulteriore conferma di un ritorno di fiamma arriva poi dalle parole di Deianira Marzano, che ha dichiarato che i due sono effettivamente tornati insieme. Tuttavia, da parte dei diretti interessati nessuna conferma o smentita dei rumors che li riguardano.

