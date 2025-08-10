TGCom24
Amici, noto cantautore italiano verso il talent show?: "Se Maria chiama, io sono pronto"

Eleonora Gasparini

Massimo Ranieri apre le porte ad Amici, rivelando di essere pronto a partecipare al talent show di Maria De Filippi come professore di canto, e rivela il suo pensiero su Stefano De Martino.

Amici, noto cantautore italiano verso il talent show?: "Se Maria chiama, io sono pronto"

Cresce l'attesa per la 25esima edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Se la redazione del talent show di Maria De Filippi è ancora al lavoro per la formazione della nuova classe, il cast dei professori di canto e di ballo sembra ormai formato.

Massimo Ranieri pronto per entrare nel cast di Amici come professore

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione di Amici. Se mancano ancora diverse settimane per scoprire chi saranno gli allievi che formeranno la classe, sono stati svelati invece i nomi dei professori che siederanno dietro la cattedra della scuola più famosa e amata d'Italia. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, ritroveremo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Nell'attesa, un noto cantautore italiano si è lasciato andare a delle confessioni davvero sorprendenti su Amici. Stiamo parlando di Massimo Ranieri che, in un'intervista rilasciata a Mattia Marzi per Il Messaggero, si è detto disponibile a partecipare al fortunato talent show di Maria De Filippi come professore di canto:

Leggi anche Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli ufficializzano il loro ritorno di fiamma

Se mi piacerebbe mettere a disposizione dei giovani talenti la mia esperienza, ad Amici? Perché no? Ma non mi farei chiamare maestro: “consulente” suona meglio. Cerco ancora il mio, di maestro. Non ci sono mai stati veri contatti con la trasmissione. Ma se Maria chiama, io sono pronto. Siamo amici: parliamone

Massimo Ranieri si sbilancia su Stefano De Martino

Dopo aver aperto le porte alla scuola di Amici, anche se per la nuova edizione che partirà a settembre il corpo docenti pare ormai formato, Massimo Ranieri ha svelato il suo reale pensiero su Stefano De Martino. Senza mezzi termini, l'amatissimo cantautore italiano ha commentato il carisma e la presenza scenica del conduttore di Affari Tuoi:

Se Stefano De Martino ricorda me quanto a presenza scenica e poliedricità? Ma che c’entra lui con me? Mica fa il cantante. Comunque è uscito da una grande scuola, quella di Amici di Maria De Filippi.

