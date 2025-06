Amici, nel corpo di ballo di Elodie anche alcuni ex allievi del talent

News VIP

Elodie è una delle artiste più apprezzate del panorama italiano e nel corpo di ballo che accompagnerà la cantante in tour questa estate ci sono anche alcuni ex allievi del talent show di Amici di Maria De Filippi.

La scuola di Amici di Maria De Filippi è da sempre trampolino di lancio per i talenti del ballo e del canto: dopo l'esperienza nel programma tv di Canale 5, infatti, molti ex allievi si ritrovano con importanti proposte di lavoro in Italia e all'estero e possono realizzare i loro sogni di ballare e cantare come professionisti. Diversi di loro sono diventate delle autentiche celebrità, come la cantante Elodie, oramai una star della musica nostrana. L'artista ha preso parte alla quindicesima edizione del talent show e da allora la sua carriera è stata in costante ascesa. Di recente, la cantante ha intrapreso il nuovo tour negli stadi e ad accompagnarla come corpo di ballo sono arrivati numerosi ballerini e ballerine, tra cui anche tre ex allievi di Amici.

Amici, nel corpo di ballo di Elodie ci sono tre ex allievi del talent

Con l'arrivo dell'estate riprendono anche i concerti dei cantanti italiani e non solo nei principali stadi d'Italia: tra loro c'è anche Elodie, che ha già registrato ottime vendite per le sue date e che a Milano ha messo in piedi uno spettacolo emozionante e coinvolgente. A San Siro, nella giornata di domenica 8 giugno, Elodie si è esibita di fronte ai suoi fan entusiasti e ha fatto ballare e cantare l'intero stadio con le sue canzoni. Ad accompagnarla nelle sue esibizioni c'era un corpo di ballo di grandi nomi della danza, guidati dal coreografo Laccio.

E tra i loro componenti c'erano diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi, che i fan hanno subito riconosciuto, visto che grazie al'esperienza in tv i giovani protagonisti diventano immediatamente delle giovani star nel mondo televisivo e sui social, tanto da essere seguiti da migliaia di fan. La presenza di ex allievi del talent show di Canale 5 non si registra solo nel corpo di ballo di Elodie, ma anche in quello di cantanti come Mahmood o Annalisa, entrambi connessi al mondo dei talent show e, soprattutto, la seconda, profondamente grati a Maria De Filippi.

Amici, ecco chi sono gli ex allievi che ballano con Elodie nel suo tour

Nel corpo di ballo di Elodie sono stati riconosciuti alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5 giunto alla sua ventiquattresima edizione, conclusasi con la vittoria di Daniele Doria.

La sorpresa dei fan della cantante italiana è stata grande quando tra i ballerini che si esibivano sul palco insieme a Elodie hanno riconosciuto l'ex velina Giulia Pelagatti, ex allieva della sedicesima edizione, così come Maddalena Svevi (ex fiamma di Mattia Zenzola e che parteciperà anche alla nuova edizione di Battiti Live), proveniente da Amici 22, insieme alla sua amica ed ex compagna di casetta Megan Ria o Alessio La Padula. Anche un'altra vincitrice della categoria ballo era presente nel corpo di ballo di Elodie: stiamo parlando di Marisol Castellanos, talentuosa ballerina di Amici 23 e fidanzata del rapper Petit.

