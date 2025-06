Amici 24, due ex allievi nel corpo di ballo di Battiti Live!

News VIP

I talenti della classe di Amici 24 stanno già dando prova della loro bravura: due ex allievi, infatti, saranno nel corpo di ballo di uno dei programmi Mediaset più attesi dell'estate, Battiti Live. Scopriamo insieme di chi si tratta!

L'estate è arrivata e con essa anche i programmi tv vanno incontro alla consueta pausa estiva. Tuttavia, come ogni anno, ritornano anche gli apprezzati appuntamenti televisivi di questo periodo, come Battiti Live, che quest'anno avrà nel corpo di ballo anche due ex allievi della classe di Amici 24, l'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici 24, due ex allievi entrano nel corpo di ballo di Battiti Live!

La nuova stagione di Battiti Live sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin, al quale si aggiungerà Nicolò De Devitiis, volto noto al pubblico di Mediaset grazie alla sua presenza di inviato de Le Iene e non solo. In diretta da Molfetta, in Puglia, la trasmissione ci porterà tra le esibizioni di canto di alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano nel corso di 5 serate, che verranno registrate a breve e trasmesse su Canale 5 nel mese di luglio.

Come ogni anno, non mancheranno coreografie mozzafiato eseguite da un corpo di ballo di professionisti della danza e tra loro sarà possibile riconoscere i volti di talenti di Amici 24, il noto programma tv condotto da Maria De Filippi. Grazie all'esperienza del talent show, infatti, molti ballerini si fanno notare e ricevono, dopo la fine del Serale, importanti proposte di lavoro da parte di coreografi nostrani e internazionali. Un caso è quello di Giuseppe Giofrè: il ballerino, dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha calcato i palcoscenici di numerose star della musica e anche di recente è apparso nel corpo di ballo di JLo, ballando con la pop-star latina ed emozionando il pubblico dell'artista.

Anche Battiti Live è un'occasione per mostrare il proprio talento e così nel corpo di ballo del programma tv Mediaset non è raro trovare ex allievi di Amici di Maria De Filippi. E, infatti, anche quest'anno vedremo alcuni ex ballerini della scuola pronti a esibirsi sul palco della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Nel corpo di ballo di Battiti Live troviamo due ex allievi di Amici 24

A confermare la presenza di alcuni ex allievi di Amici 24 nel corpo di ballo di Battiti Live è stato uno scatto postato sui social da Martina Miliddi: quest'ultima ha preso parte all'edizione numero 20 del talent show di Canale 5 e che ha già preso parte ad altri programmi tv, come Viva Rai 2. Insieme a lei si possono notare volti noti ai fan della trasmissione di Maria De Filippi, tutti ex allievi delle edizioni più recenti.

Nella foto riconosciamo infatti Maddalena Svevi, ballerina di Amici 22 ed ex flirt di Mattia Zenzola, poi Giovanni Tesse, latinista di Amici 23, a cui si affianca anche Marisol Catellanos, che ha vinto il secondo posto ed è stata la vincitrice della categoria ballo della ventitreesima edizione del talent. Immancabili anche due allievi dell'ultima stagione del talent show: Alessio Di Ponzio, che ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio e Asia De Figlio, che è entrata nella scuola a pochi passi dal Serale, riuscendo a ottenere la maglia oro prima di molti allievi e che è stata eliminata nel corso della prima puntata della seconda fase del programma tv.

