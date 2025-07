Amici, Nahaze torna a parlare del suo percorso: "Mi è dispiaciuto starci poco, Amici mi ha insegnato a gestire l'ansia"

News VIP

La giovane cantautrice italo-inglese Nahaze ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici 23 e presentato il suo nuovo progetto arrivato dopo un periodo di stop.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Nell'attesa, l'ex allieva Nahaze, nome d'arte di Nathalie Hazel Intelligente, ha rilasciato un'intervista in cui è tornata a parlare della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e presentato il suo nuovo progetto.

Le confessioni di Nahaze su Amici

Nahaze, nome d'arte di Nathalie Hazel Intelligente, è stata una delle allieve della 23esima edizione di Amici, dove è stata eliminata a un passo dalla fase Serale. Intervistata da Tgcom24, la giovane cantautrice italo-inglese ed ex allieva di Anna Pettinelli si è raccontata senza filtri e svelato come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica:

Io ci ho messo un po' anche a trovare la mia quadra artistica. Quello che volevo fare veramente. Ho iniziato a 18 anni e mi sono trovata catapultata in un ambiente che mi sembrava più grande di me. Ho fatto un po' fatica a riconciliarmi con quello che stava succedendo, sia con quello che volevo fare sia con quello che ci si aspettava da me. Ora mi sento molto più in linea con me stessa, riappacificata.

A 18 anni, quindi, con il trasferimento a Milano sono arrivate per Nahaze le prime occasioni interessanti, come la collaborazione con un Achille Lauro, non ancora diventato la star che è oggi, o la colonna sonora della serie tv "Baby". La vera svolta. però, è arrivata con Amici. Un'esperienza breve, ma che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico:

Mi è dispiaciuto starci un po' poco, in quei due mesi magari non è arrivato tutto della mia personalità e della mia musica, però mi ha lasciato tantissimo. Sono una persona che fatica un po' ad adattarsi alle situazioni, ha bisogno di tempo, e lì di tempo non ce n'è. Dubbi e ansie devi lasciarli da parte perché in una settimana puoi tornare sul palco davanti all'intera Italia e devi essere pronto. Mi ha insegnato a gestire l'ansia. L'ansia da palco e quella sociale.

Il ritorno di Nahaze

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici 23, rivelando di non aver preso l'eliminazione come un fallimento ma di aver cercato di far tesoro di quell'esperienza per migliorare e crescere, Nahaze ha parlato dei suoi progetti futuri. La cantante ha spiegato il reale motivo che l'ha spinta a fermarsi per quasi un anno tra l'uscita dal fortunato talent show di Canale 5 e la pubblicazione del primo nuovo singolo e parlato del progetto messo recentemente a punto con la sua etichetta, la Sugar:

Tutto ciò che arriva non è casuale, poi c'è una componente di fortuna in tutto, chiaro, ma la fortuna devi anche aiutarla [...] La società ti impone di essere sempre pronta, sempre al limite, sempre prima. E se uno non è abbastanza strutturato si rischia veramente di andare in burnout. Ho così tanti pezzi pronti che sono costantemente proiettata al prossimo come se nella mia testa ci fosse già quasi un album e che ogni traccia avesse quel valore che ha e poi basta. 'Tanto da fare' è uscito come singolo, ma è stato anche un inizio che mette un mattone per un altro singolo e per un altro ancora.

