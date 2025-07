Amici 24, Alessia Pecchia rivela: "Quello è stato il periodo più brutto vissuto in casetta. Sono stata davvero male"

News VIP

La giovane latinista Alessia Pecchia torna a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 24 e svela alcuni retroscena circa la sua storia d'amore con il cantante Luk3.

Alessia Pecchia è la vincitrice morale della 24esima edizione di Amici. Ospite nello studio di Dimmi di te, la latinista ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha ricordato la sua esperienza nella scuola e svelato alcuni retroscena inediti circa la sua storia con Luk3 (Luca Pasquariello).

Le confessioni di Alessia Pecchia dopo Amici

Dopo Daniele Doria e TrigNO, anche Alessia Pecchia è stata ospite di Dimmi di te. Intervistata da Lorella Cuccarini, la latinista e finalista della 24esima edizione di Amici ha fatto un bilancio della sua lunga e intensa esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi dove ha conquistato tutti, dai professori ai giudici del Serale fino al pubblico di Canale 5, grazie alla sua spontaneità, energia e grande talento.

La sua esperienza nella scuola è stata segnata anche dalla storia d'amore nata in casetta con il giovane cantante Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello. A tal proposito, la finalista Alessia ha ricordato la fase iniziale del loro rapporto e raccontato come vanno le cose tra di loro lontano dalle telecamere.

Alessia e i retroscena sulla storia con Luk3

Alessia Pecchia ha rilasciato una lunga e sincera intervista a Lorella Cuccarini, coach ad Amici e conduttrice del podcast Dimmi di te, in cui è tornata a parlare di Amici 24. Esperienza che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e le ha regalato una bellissima storia d'amore. "Per me era inconcepibile pensare di fidanzarsi ad Amici, nemmeno da spettatrice lo sopportavo" ha confessato la ballerina per poi rivelare quanto sia stata importante la vicinanza di Luk3 durante il suo percorso nella scuola:

Oggi so che il mio percorso non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato lui. È stato un punto fondamentale all’interno della casetta. Ci siamo sostenuti a vicenda ma le persone fuori non hanno visto l’inizio della nostra relazione. Credo di non essere mai stata così tanto innamorata. Mi ha fatto tornare piccola, sto vivendo un amore adolescenziale come non lo avevo mai vissuto.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Nunzio Stancampiano

Nonostante i sei anni di differenza e qualche incertezza iniziale, Alessia e Luk3 sembrano aver trovato un equilibrio anche nella vita reale. Per chi non lo sapesse, però, la giovane coppia ha attraversato una crisi importante, che aveva portato il cantante ad avvicinarsi alla giovane allieva Raffaella Mitaritonna:

All’inizio lui non era troppo coinvolto. Ero più io a cercarlo. Quello in cui la nostra relazione è finita è stato il periodo più brutto vissuto in casetta. Sono stata davvero male, pur riuscendo a portare a termine le cose che avevo da fare. È stato difficile ma ci è servito perché, dopo quel periodo, ci siamo ricostruiti in una maniera diversa. Quella cosa lo ha cambiato, lo ha fatto crescere. Fuori dalla scuola siamo sempre stati insieme. Stiamo davvero bene.

Scopri le ultime news su Amici.