Amici, Mew confessa: "Lasciare il programma è stata la scelta giusta. Mi piacerebbe partecipare a Sanremo"

Mew si racconta a cuore aperto: dal suo addio inaspettato ad Amici al percorso in terapia che l’ha aiutata a ritrovare se stessa fino al grande sogno di partecipare al Festival di Sanremo.

Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, è stata una delle protagoniste indiscusse della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Fanpage, la giovane artista ha ricordato la sua turbolenta esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

La confessione di Mew sul suo addio ad Amici

Domani, domenica 12 ottobre 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata della 25esima edizione di Amici. Nell'attesa, un'ex amata allieva del fortunato talent show di Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ricordato il suo percorso nella scuola. Percorso che ha deciso di interrompere bruscamente per concentrarsi sulla sua salute mentale.

Stiamo parlando di Mew che, raggiunta dai microfoni di Fanpage, ha raccontato senza filtri cosa è successo dopo il suo addio ad Amici. "Dopo il programma mi sono ritrovata in una fase di turbolenza, non capivo bene cosa fosse successo" ha spiegato la giovane cantante, che ha poi rivelato di aver affrontato un percorso di terapia importante che l'ha davvero aiutata a ritrovarsi:

Ho fatto un lavoro intenso su me stessa e con la terapia, anche tre volte a settimana. È stato faticoso, ma mi ha aiutato a ritrovarmi. Piano piano, quando ho ricominciato a scrivere e lavorare a questo progetto, ho trovato un filo conduttore e ho deciso di raccogliere tutto in un EP. Ho vissuto tante ombre, ma sono riuscita a trasformarle in qualcosa di positivo. Oggi mi sento al top delle mie forze. Oggi so che è stata la scelta giusta. Mi sarebbe piaciuto continuare, certo, ma non sarebbe andata bene per me in quel momento. Non rimpiango nulla, sono contenta del percorso che ho fatto.

Mew verso Sanremo?

Dopo aver parlato del suo percorso ad Amici e della decisione improvvisa di abbandonare la scuola, Mew ha ricordato la sua esperienza a Sanremo Giovani. Senza troppi giri di parole, la giovane cantante ha ammesso che le piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo e salire sul palco dell'Ariston insieme ai Big:

Sanremo Giovani è stata un’esperienza tosta ma bella. Venendo da Amici, non l’ho vissuta con troppa pressione. È stato bello, pieno di cose nuove. In futuro mi piacerebbe partecipare a Sanremo Big, non più a Sanremo Giovani. Forse non subito, ma quando sarà il momento giusto. Questo EP lo reputo già maturo e mi sento pronta per il palco dell’Ariston: è uno dei miei obiettivi.

