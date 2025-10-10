Sarah Toscano, Intervista esclusiva: "Tornare ad Amici con Mida è stato surreale. 'Met gala' è il mio biglietto da visita"

News VIP

La giovane stella del pop italiano ed ex vincitrice di Amici, Sarah Toscano, racconta tutte le emozioni vissute nell'ultimo anno ai microfoni di Comingsoon.it e presenta il suo primo album 'Met gala'.

Abbiamo intervistato in esclusiva Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano, la vincitrice della 23esima edizione di Amici e nuova stella del pop italiano, che in estate ha conquistato tutti con le hit 'Perfect' insieme a Carl Brave e 'Taki'. Reduce da un anno entusiasmante, ricco di successi e grandi soddisfazioni, la giovane e amata artista ha pubblicato l'album 'Met gala', il primo, vero biglietto da visita in cui si mostra in tutte le sue sfaccettature, tra elementi autobiografici e racconti universali in cui tutta la sua generazione può facilmente riconoscersi.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Sarah ha fatto un bilancio di questi ultimi mesi e presentato il suo primo album 'Met gala', anticipato dal nuovo singolo Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’) feat. Mida. Non solo. La giovane artista non ha mancato di ricordare le sue indimenticabili e fortunate esperienze nella scuola di Amici e sul palco del Festival di Sanremo.

Questo è per te un momento d'oro. Hai vinto Amici, partecipato a Sanremo e scalato le classifiche con i tuoi singoli. Come descriveresti questo ultimo anno tra successi e soddisfazioni?

È stato un anno incredibile, pieno di emozioni, traguardi e cambiamenti. A volte faccio ancora fatica a rendermi conto di tutto quello che è successo in così poco tempo. Ogni passo mi ha insegnato qualcosa: ho scoperto meglio chi sono, che tipo di artista voglio diventare e quanto sia importante circondarsi di persone che credano davvero in te. Nel disco c’è anche una canzone che racconta proprio questo vortice di impegni e di emozioni in cui mi sono ritrovata: “Caos”. È un brano a cui tengo molto perché descrive perfettamente la mia vita in questo periodo: bella, frenetica e piena di movimento.

Ripensando al tuo percorso ad Amici, quanto pensi di essere cambiata e cresciuta?

Ripensando al mio percorso ad Amici sento di essere cresciuta moltissimo, non soltanto come artista, ma soprattutto come persona. Lì ho imparato a tirare fuori parti di me che prima tenevo nascoste, a mettermi in gioco anche con ciò che per me era più difficile. Sarah oggi è una ragazza che ama la musica più che mai, ma con più consapevolezza. Una che sa che non deve avere paura di sbagliare, perché la crescita passa anche attraverso i fallimenti e le imperfezioni.

Sei tornata recentemente ad Amici. Che emozione è stata tornare insieme a Mida, nel posto in cui tutto è cominciato, e riabbracciare Lorella Cuccarini?

Tornare ad Amici è stato davvero emozionante, perché è il posto dove tutto è cominciato. Ritrovarmi lì insieme a Mida, con cui ho condiviso un percorso così importante sia a livello artistico sia personale, è stato bello e un po’ surreale. Riabbracciare Lorella è stato bellissimo, lei resta un punto di riferimento molto forte per me e credo lo sia per chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con lei. È una persona che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita e continuerà sempre ad averlo.

Stai seguendo la nuova edizione? Sei rimasta colpita da qualche allievo/a in particolare?

Onestamente non ho ancora avuto modo di vedere bene le puntate. Sui social ho visto qualche video, tipo il ragazzo con il violoncello o chi ha cantato cover bellissime. La verità è che in questi giorni sono in studio a registrare o fare le prove per il tour, quindi non ho potuto seguire molto.

È appena uscito il tuo album 'Met Gala', ti va di parlarcene?

Met Gala è un disco pieno di colori diversi, proprio perché ho voluto raccontare tanti aspetti di me. Mi piace far vedere sfumature differenti di quella che sono io e, per questo, ogni brano ha una sua personalità: se racconto qualcosa di più nostalgico anche la base e la produzione devono suonare nostalgiche; se invece il pezzo ha un tono più “arrogante”, allora anche la produzione deve esserlo. Per me testo e musica devono sempre andare di pari passo, raccontare la stessa emozione in modi diversi. Il titolo nasce dal famoso evento di New York, ma per me ha un significato simbolico. Guardando le persone al Met Gala, che vedo brillare anche solo dallo schermo del telefono, ho pensato che quello sia una sorta di augurio per il mio futuro: riuscire a brillare anch’io, a modo mio. Met Gala è un modo per raccontarmi, ma anche per spronarmi a credere nelle mie possibilità e nel mio percorso.

Qual è il messaggio che vuoi mandare con questo nuovo progetto?

Con Met Gala ho voluto raccontarmi senza filtri, attraverso dieci tracce che mostrano tutte le sfumature del mio mondo interiore: il romanticismo, l’ironia, la malinconia, ma anche tutta l’energia che mi porto dentro. È un disco che considero davvero il mio biglietto da visita, perché arriva dopo due anni di scrittura e di ricerca in studio, e rappresenta al meglio chi sono oggi come artista e come persona. Dentro c’è anche un messaggio legato all’autostima e alla determinazione: il voler inseguire un obiettivo e portarlo fino in fondo. Per me Met Gala significa proprio questo: voler fare qualcosa e provare di tutto per farcela. Non vuol dire essere davvero al Met Gala, ma sentirsi bene, sentirsi giusti, perfetti in un determinato momento. È quella sensazione di brillare, di vedersi brillare, che inseguo ogni volta che faccio musica.

Qual è oggi il tuo più grande sogno? Sei soddisfatta di te stessa?

Sicuramente so di voler continuare vivere di questo. Migliorarmi ogni giorno di più. E voglio arrivare un giorno, convinta al 100% di quello che sto facendo, cosa che...non accadrà mai perché sono molto critica. Però, chi lo sa, magari un giorno riuscirò ad acquisire sempre più autostima e convinzione in quello che faccio.

Foto: Luca Pipitone