Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari a cuore aperto: "Ci stiamo migliorando la vita"

Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono mostrati insieme per la prima volta come coppia a Verissimo: i due ex allievi di Amici hanno raccontato come è nata la loro storia d'amore.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono mostrati per la prima volta insieme come coppia. Ospiti nel salotto televisivo di Verissimo, i due amati allievi della 22esima edizione di Amici hanno deciso di svelare tutta la verità e raccontare come è nata la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Le confessioni di Mattia

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 24 maggio 2025 c'è stato anche Mattia Zenzola, il vincitore della 22esima edizione di Amici. Il giovane latinista ed ex allievo di Raimondo Todaro ha ripercorso la sua lunga e intensa esperienza all’interno del fortunato talent show di Maria De Filippi, rivelando di essere cambiato tanto a livello personale:

Da quel fantastico momento ad Amici in cui ho alzato la coppia, sono susseguiti tanti momenti bellissimi, troppi. Sono cambiato tantissimo, sono cresciuto lì ed è stata la scuola di vita più bella che io potessi avere. Prima non mi piacevo molto, ho imparato ad apprezzarmi e che qualcosa valgo: e questo me l’ha fatto capire Maria e la scuola di Amici.

Dopo aver ricordato la sua fortunata esperienza nella scuola di Amici, che continua ancora oggi visto che è stato richiamato tra i professionisti per ballare insieme ad Alessia Pecchia al Serale, Zenzola ha raccontato che in questo momento sta attraversando un periodo molto delicato a causa di alcuni problemi di salute del padre. Ad aiutarlo a superare questo momento c'è la sua fidanzata, Benedetta Vari. Interpellato da Silvia Toffanin e con le lacrime agli occhi, il ragazzo ha spiegato:

Con papà sono tante piccole battaglie che insieme stiamo combattendo. Io lo amo come anche mia mamma e ho paura però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui quindi ho paura, però stiamo un po’ meglio. Abbiamo affrontato un periodo un po’ così per un problema ma ci stiamo affidando a dei medici eccezionali. L’amore che gli stiamo dando noi è la cura più importante. Non vedo l’ora di tornare con lui e tra poco lo vedo. I periodi no ci sono sempre, l’importante è come li affrontiamo. La vita è tanto bella e ci sono tante cose belle da scoprire.

La storia d'amore tra Mattia e Benedetta

Dopo essersi raccontato, Mattia Zenzola ha finalmente presentato la fidanzata Benedetta Vari e ufficializzato la loro storia d'amore! Una relazione di cui si parla dai tempi della loro partecipazione ad Amici, ma su cui nessuno dei due, finora, aveva dato conferme. Se durante il programma il loro rapporto era rimasto in bilico, è stato con il tempo e lontano dalle telecamere che il sentimento ha preso forma. La bella e brava latinista ha raggiunto il suo amato in studio e ha raccontato a Silvia Toffanin tutta la verità su come è nato il loro amore:

È stata una cosa naturale. Giorno dopo giorno è nato questo rapporto che poi si è trasformato in una migliore amicizia, chiamiamola così. Se ci succedeva qualcosa andavamo l’uno dall’altro. Finito il programma ci siamo visti e frequentati perché lavoravamo insieme. Anzi ci tengo a ringraziare Mattia perché mi includeva nei suoi progetti e anche la mamma perché mi hanno accolto nella famiglia come niente fosse, io sono molto grata, davvero. Ci frequentavamo, ci vivevamo e stavamo bene. Poi quando è finita l’estate, non avevamo troppe scuse per stare insieme ed eravamo liberi e potevamo anche conoscerci meglio. Lì abbiamo scoperto questo rapporto che non era più amicizia, ma una storia a tutti gli effetti.

A farle eco Mattia. Senza troppi giri di parole, il latinista si è detto innamorato e felice. "Oggi è la prima volta che ci mostriamo insieme come coppia, sono un po’ agitato" ha confessato il ragazzo "Ci siamo resi conto che avevamo bisogno l’uno dell’altro. Ci stiamo migliorando la vita a vicenda, ho trovato una persona con la quale sono me al 100% e quindi auguro a tutti di trovare una persona così". I due ballerini sono più uniti che mai e lo hanno dimostrato anche con una travolgente esibizione di coppia in studio.

