Amici 24, Jacopo Sol rivela: "Una volta uscito mi sono reso conto di diverse cose e ho cambiato opinione"

Il cantante Jacopo Sol fa un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici 24 e commenta la vittoria di Daniele Doria e TrigNO nella categoria canto!

Jacopo Sol è stato uno dei cantanti più apprezzati della 24esima edizione di Amici. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Daniele Doria, il giovane artista è tornato a parlare della sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi, che è stata caratterizzata anche dalla storia d'amore con la ballerina Francesca Bosco.

Jacopo Sol si sbilancia sul suo percorso ad Amici

La 24esima edizione di Amici si è conclusa domenica 18 maggio 2025 con la vittoria assoluta del ballerino Daniele Doria. Tra i protagonisti più apprezzati di questa fortunata stagione c'è stato sicuramente Jacopo Sol, che è stato costretto ad abbandonare la gara durante la settima puntata del Serale dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con Alessia Pecchia.

A distanza di alcuni giorni dalla finale, Jacopo Sol ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Il cantante ha raccontato qual è stato il momento più bello e quello più complicato e svelato che, alla fine, la sua timidezza è stata un punto di forza:

E’ stata un’esperienza molto costruttiva, piena di emozioni, ci sono stati alti e bassi, è stato davvero un sogno. Mi ha lasciato tanta consapevolezza in più di me, tanta voglia di dimostrare qualcosa alle persone e mi ha lasciato anche tanto calore. Sono molto contento. Ogni volta poi che cantavo un inedito la prima volta provavo un’emozione indescrivibile perché pensare che tutti lo stavano ascoltando mi caricava tanto. I momenti più difficili ci sono stati più al serale perché mi sono messo più in dubbio, sono arrivate delle critiche che mi hanno fatto riflettere ma anche crescere e fatto capire nel bene e nel male quello che voglio portare con la mia arte. Mi facevo spesso delle domande ma questo era anche normale visto che quando si è chiusi in un posto senza distrazioni si ha più tempo per pensare.

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola più amata e seguita d'Italia, che è stato caratterizzato anche dalla dolcissima storia d'amore nata in casetta con la ballerina Francesca Bosco, l'ex allievo della 24esima edizione di Amici ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del collega Nicolò Filippucci:

Non mi piace quando devo mettermi in competizione con qualcuno perché vivo la musica in modo individuale. Io e Nicolò però abbiamo vissuto tutto in modo tranquillo, non abbiamo mai avuto nessuno screzio. Penso che siamo molto simili da questo punto di vista. Ci siamo fatti delle critiche a vicenda, abbiamo ragionato anche su quali potessero essere i nostri punti deboli, ma abbiamo un rapporto bellissimo. Francesca? Mi sento fortunato ad averla nella mia vita. Ho conosciuto una persona fantastica sotto tutti i punti di vista. Ci siamo visti tante volte, è difficile stare lontani.

Jacopo Sol commenta la vittoria di Daniele Doria e TrigNO

Domenica 18 maggio 2025 è andata in onda l'ultima puntata del Serale di Amici 24 che ha visto trionfare in assoluto Daniele Doria e TrigNO (Pietro Bagnadentro) nella categoria canto. A commentare la finale ci ha pensato il cantante Jacopo Sol, che non ha nascosto di essere rimasto sorpreso dalla vittoria del ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano. Non solo. L'ex allievo della scuola ha colto l'occasione anche per ringraziare il suo coach Rudy Zerbi per il supporto ricevuto in questi mesi:

Mentre ero dentro la scuola non me l’aspettavo, ma una volta uscito mi sono reso conto di diverse cose e ho cambiato opinione. Sono contento che sia andata così sia per TrigNO che per Daniele. Arrivati alla puntata finale erano tutti meritevoli, chiunque avesse vinto non sarebbe stato un errore. E’ stato molto importante il supporto di Rudy. Noi avevamo un rapporto particolare, non avevamo bisogno di parlare tanto. Mi rendevo conto che stavo facendo un buon lavoro quando lo guardavo negli occhi.

