Amici, Luk3: "La strada è ancora lunga. Devo ringraziare Anna Pettinelli perché..."

Il cantante ed ex amato allievo di Amici 24, Luk3, ha ricordato la sua lunga esperienza nel talent show di Canale 5 e presentato il suo ultimo singolo L'Ultimo ballo.

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è stato tra i protagonisti più seguiti, amati e discussi della 24esima edizione di Amici. Intervistato da Fanpage, il giovane cantante ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e presentato il suo nuovo singolo "L'Ultimo ballo".

Luk3 presenta L'Ultimo ballo

Nell'attesa, l'ex allievo Luk3 ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontato senza filtri e presentato il suo ultimo singolo "L'Ultimo ballo", il primo singolo dopo l'Ep post-Amici dal titolo Diciotto. "È un pezzo a cui tengo particolarmente perché l'ho scritto in un momento molto delicato, pensa che inizialmente non volevo neanche farlo uscire" ha confessato il giovane cantante, che ha poi commentato il fatto di essere il progetto più streammato tra gli artisti della passata edizione del talent show di Maria De Filippi "...è un primissimo passo che mi fa capire che le persone si sono affezionate a me, ma io sono giovanissimo e la strada è lunga".

Luk3 e il rapporto con Anna Pettinelli

Dopo aver parlato del suo album e ultimo singolo, il cantante Luk3 (Luca Pasquariello) ha ricordato la sua lunga e turbolenta esperienza nella scuola di Amici. "È stata un'esperienza comune che ho avuto con gli altri concorrenti" ha dichiarato l'ex allievo che ha colto l'occasione anche per replicare a chi lo ha più volte accusato di cantare solo canzoncine "Nel mio caso si è voluto sottolineare, con superficialità, che fossi un ragazzo che doveva cantare le canzoncine. Ma c'è stato anche chi ha capito e ha riscontrato che, avendo 18 anni, è giusto che abbia un lato più spensierato, ma sia in grado anche di raccontare anche le emozioni più forti".

La sua esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi è stata caratterizzata dalla dolce storia d'amore nata nella casetta con la latinista Alessia Pecchia e dalle continue e dure critiche ricevute dalla coach Anna Pettinelli. A proposito del rapporto con la severa professoressa di canto di Amici, Luk3 ha dichiarato:

Io non ho mai discusso con lei, sono sempre stato in pace, ma non l'ho sentita dalla fine del programma. Poi devo ringraziarla perché un anno fa mi ha aveva scelto per far parte della sua squadra.

