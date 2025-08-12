Amici, Lorella Cuccarini rivela: "Mi sono tolta molte soddisfazioni e tante volte ho vinto"

News VIP

L'amata professoressa di canto di Amici, Lorella Cuccarini, fa un bilancio della sua lunga carriera artistica e parla delle famose performance fatte insieme a Emanuel Lo nel talent show di Maria De Filippi.

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione di Amici, che partirà il prossimo 28 settembre 2025 su Canale 5. Tra le professoresse della scuola ritroveremo anche l'amatissima Lorella Cuccarini che, in una recente intervista, si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua lunga carriera artistica.

Le rivelazioni di Lorella Cuccarini

Manca sempre meno alla 25esima edizione di Amici, che partirà a settembre su Canale 5. Mentre si avviano i casting per la formazione della classe, dietro le quinte si definiscono i tasselli del corpo docente. Tra conferme e grandi ritorni, ritroveremo nella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Proprio Lorella, in occasione dei suoi 60 anni, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, in cui si è raccontata, ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. Una carriera davvero importante iniziata 40 anni fa e ricca di successi (due Fantastico, Odiens con Antonio Ricci e il Festival di Sanremo con Pippo Baudo) in cui, però, non sono mancati anche alcuni momenti di difficoltà:

Leggi anche Massimo Ranieri si propone come prof di Amici

Pippo Baudo dopo avermi vista ballare, chiese di me. Voleva incontrarmi. Mi disse che cercava nuovi talenti per un’importante programma tv. Dopo i provini di canto, danza e una video- intervista, mi disse: ti ho selezionata. Pensavo come ballerina a Domenica in, invece mi aveva scelta per Fantastico, come soubrette in coppia con l’americana Galyn Görg [...] Nei primi anni 2000 ho avuto uno stop televisivo che non è dipeso da me. Avevo un contratto esclusivo con la Rai e, dopo la conduzione di Scommettiamo che…? con Marco Columbro, mi hanno messa in panchina. Avevo firmato per tre anni, non potevo nemmeno guardarmi attorno. Sono stata ferma a casa. Pagata. Per me è stato un grande affronto. Nella vita professionale mi sono tolta molte soddisfazioni e tante volte ho vinto. Questo stato d’animo rafforza e ti mette nella condizione di lasciarti vivere, di lasciar andare le cose se non vanno per il verso giusto, di aspettare e restare in ascolto rispetto alle opportunità che la vita riserva. E quando è il caso, voltare pagina e ricominciare.

Lorella Cuccarini e l'esperienza ad Amici

Lorella Cuccarini è una delle professoresse più amate di Amici. Intervistata da Gente, la showgirl ha fatto un bilancio della sua lunga carriera artistica. Decisivo fu l'incontro con Maria De Filippi, arrivato dopo l’epilogo amaro con La vita in diretta. Lorella è tornata a Mediaset come insegnante prima di ballo e poi di canto della scuola, dove ha vinto nel 2023 con Angelina Mango e nel 2024 con Sarah Toscano, conquistando e sorprendendo tutti anche per le sue performance al Serale con il collega Emanuel Lo:

Facciamo performance in cui c’è una bella carica e la esprimiamo bene. E’ attraverso il ballo che penso di aver trasmesso il mio modo di essere sensuale, ma parlare di me come sex symbol mi pare troppo. Con un traguardo così importante – 60 anni di età e 40 di carriera – è arrivato anche il tempo delle consapevolezze. L’età non mi pesa, anzi mi stimola. Innanzitutto, quando ballo, canto e sono in scena, in me si accende un motore, un fuoco, che scalpita come a 20 anni, e già questo slancio mi fa bene.

Scopri le ultime news su Amici.

Foto:Chiara Capitta