Amici, LDA lancia una frecciatina ad un collega: “Appena sono entrato a Sanremo…”

Luca D’Alessio, ex volto di Amici, parla degli attacchi di panico e lancia una frecciatina ad un collega che se ne sarebbe approfittato.

Luca D’Alessio, in arte LDA, ha fatto parlare di sé per il suo percorso ad Amici. Recentemente, il giovane cantante è tornato al centro dell’attenzione un’intervista nella quale ha lanciato una bella frecciatina ad un ex collega del Festival di Sanremo.

Amici, Luca D’Alessio racconta degli attacchi di panico

Luca D’Alessio, in arte LDA, ha fatto molto discutere durante la sua permanenza nella scuola di Amici a causa della sua parentela con Gigi D’Alessio. Il figlio d’arte è finito sotto accusa, stereotipato come il classico “figlio di” che ha approfittato del suo nome per provare la carriera artistica già spianata dal padre e finire in tv in un talent show come quello di Maria De Filippi. LDA si è impegnato a dimostrare il contrario e ad oggi è un cantante molto amato dai giovani, soprattutto fan del programma che continuano a seguirlo.

Recentemente, il cantante è stato ospite del podcast Il Mondo che Vorrei e qui ha parlato della sua esperienza con gli attacchi di panico. L’ex volto di Amici ha ammesso di averne provato uno a 15 anni a causa della paura per la condizione fisica della mamma che, con una tosse bruttissima, sputava sangue da quasi un anno. Luca ha ammesso di essere stato davvero molto male ma di essersi finalmente ripreso, sentendosi totalmente un’altra persona che si gode la vita, viaggia e riesce ad andare ovunque, godendosi le esperienze come chiunque altro. Ma c’è qualcuno che ha approfittato di queste sue debolezze anche in un momento speciale come quello del Festival di Sanremo, ecco cosa ha rivelato.

Amici, LDA lancia una stoccata ad un collega

Soffrire di attacchi di panico non è cosa da poco conto e chi ci è passato lo sa bene, soprattutto chi non ha ancora trovato la chiave di lettura per cercare di venirne fuori. LDA, ex volto di Amici ancora amatissimo dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato di come ha superato gli attacchi di panico di cui soffriva sin da quindici anni. Poi, approfittando dei microfoni del podcast Il Mondo che Vorrei, ha lanciato una bella frecciatina.

“Qualcuno se n’è approfittato, ma anche di colleghi. Gente che parlava male, tu sai bene a chi mi sto riferendo e sicuramente stai guardando anche questa intervista, ti mando anche un saluto. Come l’ho scoperto? Fonti dirette, tre persone mi hanno raccontato la stessa storia. Appena sono entrato a Sanremo c’era questo collega un po’ invidioso, sai iniziava a parlare male eccetera. Però l’importante è allontanarlo, fare finta di niente, senza neanche litigare. Pensa che è la prima volta che lo sto dicendo quindi magari ascolta questa intervista, se ne rende conto e mi scriverà sicuramente”.

Ma di chi sta parlando? Il colpevole non si è ancora fatto avanti, almeno non pubblicamente, ma i fan di LDA sono a caccia del nome e vogliono saperne di più. La questione si chiuderà così o partirà un nuovo dissing inaspettato tra il figlio di Gigi D’Alessio e uno dei Big di Sanremo? Nel frattempo si mormora che Carlo Conti abbia intenzione di fare il colpaccio con un noto cantante questo anno.

