Amici, Deborah Lettieri dice addio al talent show? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto!

È partito il ‘toto-prof.’ della prossima e attesissima edizione di Amici. Con il presunto addio di Deborah Lettieri, infatti, il suo posto nel talent show potrebbe essere preso da due volti già noti al grande pubblico.

La 24esima edizione di Amici si è conclusa da poco, ma i numerosissimi fan sono già curiosi di sapere chi entrerà a far parte del cast del talent show di Maria De Filippi. Stando alle ultime indiscrezioni, Deborah Lettieri potrebbe dire addio al programma e lasciare il suo posto a due volti già noti al grande pubblico.

Deborah Lettieri fuori da Amici 25?

Aria di cambiamenti ad Amici? Lo scorso 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del Serale che, oltre ad aver visto il trionfo del giovane ballerino Daniele Doria ha forse segnato la fine dell’avventura di Deborah Lettieri nella scuola più amata e seguita d'Italia. Le parole dell’insegnante di ballo prima della finale hanno infatti fatto pensare a un addio ormai imminente e sul web è ufficialmente iniziato il ‘toto-prof’.

Secondo i bene informati, la Lettieri potrebbe lasciare Amici e tornare a concentrarsi sulla sua carriera artistica. Chi prenderà il suo posto? Stando a quanto riportato dal portale SocialMediaLife, tra i nomi in pole position per prendere il posto di Deborah ci sarebbero: Angelo Madonia, ex maestro di Ballando con le Stelle, e Raimondo Todaro, storico e amatissimo volto del talent show di Maria De Filippi.

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte della produzione di Amici. I commenti sui social si dividono tra chi spera in una riconferma della professoressa Lettieri e chi sarebbe felice di rivedere Todaro dietro la cattedra insieme alla maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Andreas Muller e Rossella Brescia pronti a tornare ad Amici?

Raimondo Todaro e Angelo Madonia non sarebbero gli unici in lizza per entrare nel cast di Amici 25. Negli ultimi giorni, hanno iniziato a circolare anche i nomi di Andreas Muller e Rossella Brescia. È stato proprio il vincitore della 16esima edizione del programma e ballerino professionista ad autocandidarsi per tornare nella scuola in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv: "Oggi tornerei a lavorare ad Amici. È il programma che nel nostro Paese, a livello di danza, offre più di qualsiasi altro format".

Il nome di Rossella sta riscuotendo un grande apprezzamento da parte dei fan di Amici che, dopo il possibile addio di Deborah Lettieri, sarebbero pronti ad accoglierla come nuova professoressa di ballo. Il problema, però, è che la Brescia negli anni passati ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza classica, oggi riservato ad Alessandra Celentano. Cosa succederà e soprattutto cosa deciderà di fare la produzione del fortunato talent show di Canale 5?

