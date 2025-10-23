Amici, l'ex allievo Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai!

News VIP

L'ex allievo di Amici Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai: ecco i dettagli della notizia!

Giovanni Cricca è stato uno dei concorrenti della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cantante della squadra di Lorella Cuccarini, aveva attirato le simpatie del pubblico per il suo carattere bonario ed è stato l'unico allievo a essere eliminato in una sfida che ha poi fatto ritorno in un secondo momento. A distanza di tre anni da quella esperienza, Giovanni Cricca è entrato a far parte del cast di una nota fiction Rai.

Cricca era stato eliminato nel corso di una sfida poco prima delle festività natalizie ad Amici 22, ma in seguito alla violazione del regolamento da parte di alcuni allievi (ve lo ricordate il noce moscata gate?), la cantante entrata al suo posto, Valeria, è stata cacciata prima ancora di avere la conferma del banco. Cricca, in maniera del tutto inaspettata e contravvenendo alle regole del talent show di Canale 5, è così rientrato nel programma. Il suo percorso lo ha portato al Serale, ma nelle prime puntate il cantante è stato eliminato definitivamente.

L'ex allievo è diventato noto anche per il suo interesse per Isobel Kinnear, ballerina australiana molto apprezzata da Alessandra Celentano. I due sono stati anche una coppia per alcuni mesi una volta concluso il percorso nel talent, ma a gennaio 2024 Cricca ha annunciato la rottura con Isobel e la decisione di allontanarsi dal mondo della musica per qualche tempo, perché non riusciva a conciliare le sue emozioni e il suo lavoro come cantante. Sui social, Cricca è tornato dopo qualche mese, dopo aver compiuto un lungo viaggio in Africa con la madre, e ha rivelato le motivazioni dietro il suo silenzio:

"Verso gennaio sono entrato in crisi, come dicevo, ma ci tengo a dirlo non è stato nulla di serio: una crisi, per così dire, da ventenne. Non mi nascondo, mi lamentavo perché magari gli ascolti su Spotify non toccavano quelle punte, quei numeri che avevo sognato. Mi sentivo scoraggiato e di malumore. E allora sono partito in Africa con mia madre"

Il cantante, però, non ha aperto le porte solo al suo percorso nella musica, ma anche nel cinema, visto che è entrato nel cast di una nota fiction Rai!

Come capitato anche ad altri personaggi del talent di Amici - pensiamo a Samuel Segreto con Stranizza d'Amuri - anche Giovanni Cricca ha pensato di non concentrarsi solo sul suo percorso musicale, ma di aprire la strada anche ad altre possibilità, come quelle legate al mondo della tv e del cinema. Come hanno notato alcuni fan che ricordano il cantante romagnolo, infatti, Cricca è entrato nel cast di una fiction Rai!

La serie tv in questione è La ricetta della felicità, in cui Cricca ha avuto un piccolo cameo nel corso dell'ultima puntata, andata in onda su Rai 1 ieri sera, mercoledì 22 ottobre. Trattandosi solo di un breve cameo, non sappiamo se questo segnerà per l'ex allievo di Amici l'inizio di un nuovo percorso, ma decreta certamente il suo desiderio di mettersi in gioco e non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità.

