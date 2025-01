Amici, Isobel Kinnear interessata a un ex tronista di Uomini e Donne? Spunta un'indiscrezione

News VIP

L'ex allieva di Amici Isobel Kinnear avrebbe intrapreso una relazione con un noto ex tronista di Uomini e Donne: ecco l'ultima indiscrezione!

Isobel Kinnear è stata una delle allieve più amate della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi: la ballerina australiana ha incantato pubblico e professori con il suo talento e la sua solarità. Arrivata al Serale è stata tra le più quotate per la vittoria, che è però andata a Mattia Zenzola, seguito poi da Angelina Mango. Dentro e fuori la scuola aveva intrecciato una relazione romantica con Cricca, cantante di Lorella Cuccarini, ma dopo pochi mesi la coppia si è separata. A distanza di più di un anno dalla fine della loro storia, Isobel Kinnear starebbe frequentando un ex tronista di Uomini e Donne, come svelerebbe un'indiscrezione.

Amici, Isobel Kinnear avrebbe ritrovato l'amore con un ex tronista di Uomini e Donne?

Dopo aver chiuso la sua relazione con Giovanni Cricca, la ballerina Isobel Kinnear avrebbe ritrovato l'amore accanto a un ex tronista di Uomini e Donne? Da diverso tempo, sui social, è trapelata un'indiscrezione che rivelerebbe che l'ex allieva di Amici avrebbe intrapreso un flirt con un protagonista molto noto del dating show di Maria De Filippi.

L'indiscrezione è stata notata dai fan che hanno osservato con attenzione un post pubblicato da Isobel Kinnear sul suo profilo Instagram e hanno notato la presenza di un volto noto a chi segue le vicende del programma di Canale 5. Si tratta di uno scatto che ritrae la ballerina mano nella mano con un noto ex tronista di Uomini e Donne.

Il tronista in questione è stato tra i protagonisti del programma proprio negli ultimi anni e a distanza di pochi mesi dalla sua scelta, lui e la corteggiatrice in questione si sono detti addio. Stiamo parlando di Federico Nicotera, tronista romano che aveva lasciato la trasmissione insieme a Carola Carpanelli, ma con cui si era poi separato dopo pochi mesi.

Amici, ecco chi è l'ex tronista con cui Isobel Kinnear avrebbe un flirt!

Federico Nicotera e Isobel Kinnear avrebbero intrapreso un flirt? Stando a una recente indiscrezione ricavata dal profilo Instagram di Isobel, l'ex allieva di Amici e l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbero avere una relazione. Altri indizi social che hanno fatto sospettare i fan della natura romantica del loro rapporto sono stati il segui reciproco su Instagram e quello della madre di Federico Nicotera.

Isobel e Federico sono entrambi single da diverso tempo: la ballerina ha chiuso una relazione di quasi un anno con Cricca a gennaio 2024, mentre Federico aveva scelto Carola Carpanelli come sua compagna, ma tra i due è terminato tutto a giugno 2023, dopo pochi mesi dall'addio a Uomini e Donne. Per l'ex tronista si era vociferato di una relazione con Veronica Rimondi, ma le voci erano state presto messe a tacere.

Scopri le ultime news su Amici